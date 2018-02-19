За месяц заработок населения существенно сократился

По сравнению с предыдущим месяцем реальные доходы россиян в январе упали на 49,7 %, а рост зарплат составил всего 6,2 %. Стоит отметить, что падение продолжается не первый год. В 2014 году заработки граждан сократились на 0,7 %, в 2015 году уменьшились на 3,2 %, а в 2016 году упали еще на 5,8 %. За 2017 год этот показатель вновь успел опуститься на 1,7 %, свидетельствуют данные Росстата.

Глава российского Минтруда Максим Топилин ранее уже отмечал, что считает заниженной стоимость рабочей силы в стране, и акцентировал внимания на проблеме большой разницы в зарплатах и доходах работников в разных секторах экономики.

"Когда мы ведем речь о повышении заработной платы, о стоимости труда, мне кажется, здесь еще нельзя сказать о том, что в РФ рабочая сила стоит столько, сколько она должна стоить. Если мы говорим дальше о повышении производительности труда, об улучшении условий труда, не будет этого происходить, если у нас не будет высокой, достойной цены труда",– цитирует слова министра ТАСС.



При этом Топилин уверен в том, что двухлетнее падение реальных доходов россиян на фоне роста зарплат является нестандартной ситуацией, которая связана с сокращением теневого сектора экономики. "Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, за собой тянула рост реальных доходов", – прокомментировал ситуацию глава Минтруда в кулуарах Российского инвестиционного форума.



Министр полагает, что при условии сохранения низкой инфляции зарплаты россиян в этом году могут вырасти на 4%.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что небольшие доходы населения России являются основным препятствием для экономического роста страны. По прогнозу вице-премьера, если в ближайшее время ситуация не изменится– экономику нашей страны ждут большие проблемы.



