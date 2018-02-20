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Лужков разоряется под насмешки жены

Юрий Лужков и Елена Батурина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Потуги бывшего мэра Москвы в сельском хозяйстве прибыли, увы, не приносят

Даже несмотря на готовность калининградского совхоза Юрия Михайловича завалить столицу гречкой, причем без всякого содействия со стороны. Такие вот дела, пожаловался экс-градоначальник.

Он хочет, чтобы продукция его предприятия "попала в розницу, в "Пятерочки", "Копейки". Совхоз может поставлять в Москву до 1,5 тыс. т крупы в год", рассказал Лужков в интервью РИА "Новости".

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Только вот беда: в последнее время покупатели стали чаще выбирать не гречку, а овсянку. Причина – высокие цены на любимую крупу. Стоимость гречки в два раза выше, чем овсянки, а "народ стал экономить на еде", пояснил бывший московский мэр, а ныне крестьянин.


В 2017 г. совхоз Лужкова собрал 10 тыс. т зерна – пшеницы, ячменя, гречихи. Таким урожаем можно обеспечить две трети всей потребности Калининградской области в этом продукте, отметил экс-градоначальник.

Однако его бизнес в сельском хозяйстве пока приносит лишь убытки, признался Лужков. Сейчас "требуются инвестиции, прежде чем выйти на окупаемость", добавил он.

Жена Елена Батурина спрашивает его, чем он занят – хобби или бизнесом. Но увлечением такое не назовешь, ведь в совхозе работают 126 человек. Поэтому супруге – деловой женщине – Юрий Михайлович отвечает, "что это хобби, переходящее в бизнес". А она смеется, рассказал Лужков.

Однако бывший мэр Москвы не собирается останавливаться. У него далеко идущие планы расширить географию пчеловодства. И так как пасека в Калужской области осталась лишь увлечением, он серьезно задумался о создании второй – в Калининградской области. К тому же "пчелы и для природы полезны, и помогут увеличить урожайность гречихи", отметил Лужков.

Только вот не вызовет ли новое "хобби, переходящее в бизнес" гомерический хохот у Батуриной... 

Нина СОСНИНА
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