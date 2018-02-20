"Единая Россия" поддержит уральских промышленников
Предложения, прозвучавшие на промышленном форуме в Екатеринбурге, превратятся в законодательные инициативы "Единой России", заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Прошедшую встречу он назвал связующим звеном между производственниками и ЕР. "Сегодняшний форум – важная попытка выстраивания взаимодействия между крупнейшей политической партией страны и производственниками. Ваши предложения и проекты, которые обсуждались на секциях, будут проанализированы и переведены нашими коллегами в формат предложений, законодательных инициатив, дорожных карт поддержки со стороны Партии", – пообещал Турчак.
В частности, на поддержку единороссов могут рассчитывать проекты "Диверсификация деятельности Роскосмоса", "Развитие трамвайного производства в Уральском федеральном округе", "Отечественный двигатель на сжиженном природном газе", "Дифибрилятор массового спроса" и ряд других инициатив. Речь также идет о проектах образовательного характера для промышленного развития, ядерной медицины и о проекте "Титановая долина". Все они были отобраны после дискуссий, которые состоялись в рамках форума.
По мнению Турчака, партия президента сегодня должна стать представителем российской промышленности и
создать необходимые условия для ее укрепления и развития. Для этого, объяснил
партиец, был запущен проект "Локомотивы роста". Его основной задачей является интеграция
науки, промышленности и образования. "Добиться такой степени интеграции
возможно путем поддержки и создания новых экспериментальных производств,
нацеленных на внедрение новых технологий, внедрение научных разработок,
эффективно взаимодействующих с частными компаниями малого и среднего
технологического бизнеса", – заявил Турчак.
Он подчеркнул, что развитие сети производств
способствует максимальному внедрению Специального инвестиционного контракта 2.0,
который получил одобрение президента Путина.
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