"Единая Россия" поддержит уральских промышленников

Форум в Екатеринбурге назвали связующим звеном между производственниками и "Единой Россией"

Предложения, прозвучавшие на промышленном форуме в Екатеринбурге, превратятся в законодательные инициативы "Единой России", заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Прошедшую встречу он назвал связующим звеном между производственниками и ЕР. "Сегодняшний форум – важная попытка выстраивания взаимодействия между крупнейшей политической партией страны и производственниками. Ваши предложения и проекты, которые обсуждались на секциях, будут проанализированы и переведены нашими коллегами в формат предложений, законодательных инициатив, дорожных карт поддержки со стороны Партии", – пообещал Турчак.

В частности, на поддержку единороссов могут рассчитывать проекты "Диверсификация деятельности Роскосмоса", "Развитие трамвайного производства в Уральском федеральном округе", "Отечественный двигатель на сжиженном природном газе", "Дифибрилятор массового спроса" и ряд других инициатив. Речь также идет о проектах образовательного характера для промышленного развития, ядерной медицины и о проекте "Титановая долина". Все они были отобраны после дискуссий, которые состоялись в рамках форума.

По мнению Турчака, партия президента сегодня должна стать представителем российской промышленности и создать необходимые условия для ее укрепления и развития. Для этого, объяснил партиец, был запущен проект "Локомотивы роста". Его основной задачей является интеграция науки, промышленности и образования. "Добиться такой степени интеграции возможно путем поддержки и создания новых экспериментальных производств, нацеленных на внедрение новых технологий, внедрение научных разработок, эффективно взаимодействующих с частными компаниями малого и среднего технологического бизнеса", – заявил Турчак. Он подчеркнул, что развитие сети производств способствует максимальному внедрению Специального инвестиционного контракта 2.0, который получил одобрение президента Путина.

