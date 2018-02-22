"Газпром" – рекордсмен поставок газа в Европу

Российский газовый холдинг достиг наивысших показателей по поставкам газа в дальнее зарубежье

Новый суточный рекорд по экспорту газа в Европу установлен "Газпромом". Абсолютный исторический показатель зафиксирован в среду, 21 февраля. Тогда в дальнее зарубежье отправились 645,1 млн. кубометров голубого топлива.

Новый рекорд превзошел предыдущий, который был установлен в прошлом году 19 декабря, более чем на 5 млн. кубометров. О такой разнице между достижениями говорится в сообщении ведущего в России газового холдинга.

Ранее его глава Алексей Миллер заявил, что добычи газа в 2017-м году увеличились относительно 2016-го на 12 с лишним процентов – до 472 млрд. кубометров. А экспорт голубого топлива в Европу вырос на 8 с небольшим процентов и достиг почти 194 млрд. кубометров.

В прошлом году спрос на российский газ набрал обороты в странах Северо-Западной и Центральной Европы. Именно на них нацелен проект "Газпрома" "Северный поток – 2", который холдинг строит при поддержке крупнейших энергетических компаний Европы.

Самый большой объем газа ушел в Германию – 53,4 млрд. кубометров. Прирост составил свыше 7 %. Исторические максимумы зафиксированы в Австрии, где закупка увеличилась на 40 %, и Нидерландах. Среди рекордсменов также оказалась Дания.