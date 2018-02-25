Назад в бараки: чем обернется рост долгов по ЖКХ

Малоимущим семьям все труднее справляться с обязательными платежами за коммунальные услуги

В России стремительно растет задолженность по ЖКХ. Согласно статистике Верховного суда, в прошлом году было рассмотрено 5,4 миллиона исков к неплательщикам коммунальных услуг. Для сравнение: в 2016 году разбиралось 4,2 миллиона подобных дел, а в 2014-м – 2,1 миллиона. За три кризисных года заметно увеличилась и сумма взыскания – с 60 до 120 миллиардов рублей.

В июле прошлого года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью "Российской газете" оценил общий объем долгов по коммуналке в 1,34 триллиона рублей, из них 645 миллиардов задолжало население. При этом еще в октябре 2016-го его заместитель Андрей Чибис называл цифру в 270 миллиардов, которая, в свою очередь, была в два раза выше показателя 2015 года - 135,8 миллиарда. На этом фоне долги физических лиц за 2014 год выглядят совсем скромными: 111 миллиардов рублей.

"Причины здесь вполне очевидны, – поясняет "Yтру" заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. – Это снижение реальных располагаемых доходов населения. Более трех лет, с ноября 2014 года, они стабильно падают. При этом расходы на услуги ЖКХ стабильно растут. Все это приводит к постоянному, из месяца в месяц, увеличению задолженности".

За три года кризиса доходы россиян сократились на 11%. В то же время стоимость коммунальных услуг в пересчете на каждого человека с 2014 года выросла более чем на 20%, а их доля в общих расходах достигла 11,3%. Еще более тяжким грузом ложатся тарифы ЖКХ на самых бедных: там у каждой десятой семьи оплата коммуналки отнимает свыше 15% всех трат.

Среди неплательщиков есть и "идейные", которые игнорируют квитанции на услуги ЖКХ принципиально, хотя особых финансовых проблем не испытывают. Встречаются и вполне обеспеченные владельцы инвестиционных квартир, которые полагают, что за коммунальные удобства в помещении, где никто не живет, и платить не надо. Но их в общей массе должников меньшинство.

В основном задолженность возникает у тех, кто действительно находится в крайне затруднительном материальном положении, с трудом наскребает деньги даже на еду и платить не может чисто физически, при всем своем желании. "Взыскать такие долги очень и очень сложно", – отмечает Антропов. Особенно, если речь идет о собственниках жилья. В этом случае единственная действенная мера – отключение тех самых услуг, по которым образовались долги.

Для муниципальных квартир самая крайняя мера – выселение. Оно возможно только через суд и лишь в том случае, если накопилась непрерывная задолженность по услугам ЖКХ за полгода. При этом учитываются также уважительные причины для неуплаты, в числе которых тяжелое материальное положение или отсутствие работы и объективная невозможность найти ее в ближайшее время, наличие в семьи инвалидов или несовершеннолетних детей и т.д.

В общем, процесс длительный и сложный. Да и сами государственные структуры, которые выступают владельцами жилья в данном случае, не станут злоупотреблять подобными возможностями, полагают эксперты.

"Сейчас население и так достаточно сильно напряжено из-за экономического кризиса. Если еще начать такие массовые переселения, это может просто вызвать столь же массовые недовольства, люди начнут выходить на улицы, вплоть до бунтов. Сейчас очень и очень опасно этим заниматься, и власти, скорее, будут закрывать глаза на неуплату, чем пойдут на такие крайние меры", – говорит Антропов.

К тому же, по закону выселяемым гражданам государство обязано предоставить другое жилье, пусть даже худшего качества. А размеры маневренных жилых фондов тоже не настолько велики, чтобы разместить большое количество подобных переселенцев.

Проблема в том, что рост задолженности по услугам ЖКХ аукнется всем россиянам. Коммунальная инфраструктура в России дряхлеет опережающими темпами, с каждым годом в стране приходит в негодность больше сетей, чем успевают ремонтировать. И наращивание долгов населения будет только усиливать данную тенденцию.

Самая главная угроза – сильное ухудшение качества оказания услуг. Не исключено, что и перебои с водой, электричеством и отоплением начнут случаться все чаще. При этом регулярное повышение тарифов не поможет исправить ситуацию, поскольку оно не способно покрыть необходимые для ремонта сетей расходы, даже если не брать в расчет растущую задолженность.

"Мы попадаем в замкнутый круг. И тут надо принимать какие-то другие, более радикальные меры, например, активнее прибегать к бюджетному финансированию ремонта сетей ЖКХ", – призывает Антропов.

По словам эксперта, в данном случае можно рассчитывать на федеральный бюджет. В идеале следует пересмотреть структуру распределения доходов по бюджетам в пользу регионов и муниципалитетов. Последние вообще живут на сущие крохи, которые им остаются от сбора налогов или перепадают в виде дотаций.

Кстати, именно из-за бюджетных проблем многие регионы сокращают субсидирование жилищно-коммунального комплекса, и вынуждены компенсировать выпадающие доходы из кошельков простых граждан.



