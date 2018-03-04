Замерзающая Европа спасается российским газом

Аномальные холода в конце зимы вынудили страны ЕС закупать у России рекордное количество газа по рекордной цене

По данным Bloomberg, цены на российский газ в Европе выросли в три раза. Европейские страны, особенно Великобритания, "все больше полагаются на Россию в удовлетворении своих энергетических потребностей", пишет агентство.

Речь идет не только о природном газе, поставляемом по трубопроводам: на следующей неделе в Великобританию отправится российский танкер со сжиженным газом с завода "Ямал СПГ".

"Мы наблюдаем самый холодный конец зимы за последние несколько лет, и Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого спроса на газ", – говорится в статье Bloomberg.

Норвегия, занимающая второе место по поставкам газа в ЕС, не справляется со снабжением из-за технических проблем.

Запасы газа в европейских хранилищах сейчас находятся на пятилетнем минимуме, и если холода задержатся, то снизятся еще больше. Это, в свою очередь, приведет к еще одному году повышенного спроса на газ в Европе.



