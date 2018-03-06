Шиляев: приказ о введении временной администрации был издан в нарушение установленных законом процедур
"Югра" – жертва не только "чистки" банковского сектора от недобросовестных участников, но и рейдерской схемы захвата органов управления и имущества банка. В этом убежден экс-председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев. В интервью изданию Pravda.ru он завил, что речь идет о внесении заведомо невыполнимого предписания ЦБ в отношении банка.
"В нашем случае речь шла о доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов за 15 часов. Но этого было недостаточно для отзыва лицензии. Мы обвиняем временную администрацию в создании условий для отзыва лицензии", – считает банкир.
По его словам, бухгалтерские операции были осуществлены с игнорированием письменных возражений главного бухгалтера, с ее принуждением под угрозами негативных последствий. "Любой серьезный адвокат скажет, что здесь налицо факт злоупотребления должностными полномочиями", – резюмировал Шиляев и напомнил, что приказы о введении временной администрации и объявлении моратория на выплаты были изданы в нарушение установленных законом процедур.
"Любой человек и даже высококлассный эксперт вам скажет, что все это невозможно выполнить за столько короткий срок", – возмутился бывший председатель правления банка. Кроме того, он добавил, что приказ об отзыве лицензии у "Югры" был подписан сразу на следующий день после составления необходимой отчетности "задним числом".
Напомним, 10 июля 2017 г. при капитале 33 млрд руб. в "Югре" была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. Через 18 дней у банка отозвали лицензию на осуществление операций. В результате Центробанк заручился поддержкой Арбитражного суда Москвы. Но представители банка не намерены отступать.
Отметим, по итогам первых шести месяцев прошлого года банк "Югра" занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.
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