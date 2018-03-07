Россия забраковала белорусские продукты
С 9 марта в Россию временно приостановлена поставка продукции трех белорусских предприятий: агрокомбината "Снов", "Беловежские сыры" и "Несвижский завод детского питания".
Такое ограничение непосредственно связано с выявлением запрещенных и вредных веществ в продукции. На первом из них повторно выявлен доксициклин в мясе птицы, на втором – ципрофлоксацин в сыворотке молочной концентрированной, на третьем – сухое молоко в питьевом ультрапастеризованном молоке, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Из-за частых нарушений ведомство ввело режим усиленного контроля.
Ранее с временными ограничениями столкнулся Полоцкий молочный комбинат. В их продукции был выявлен сульфаметазин, который противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, заболевании крови, беременности и лактации, а также детям до 12 лет.
Президента Белоруссии Александра Лукашенко такой ход событий явно не устроил.
"Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем", – приводит его слова БЕЛТА.
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