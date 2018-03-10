Вкладчики обвиняют ЦБ в уголовных преступлениях

Обманутые владельцы депозитов обсудили с кандидатом в президенты уголовные нарушения с стороны Банка России

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов провел 6 марта в Петербурге встречу со своими сторонниками. Присутствовавшие на ней держатели банковских депозитов, потерявшие деньги из-за действий ЦБ РФ, пожаловались на манипуляции регулятора с вкладами граждан, которые больше похожи на уголовное преступление.

Тема об уголовной ответственности Центробанка за действия в отношении вкладчиков все заметнее проникает в избирательную кампанию. Титов – не первый кандидат на пост главы государства, который был вовлечен в дискуссию вокруг утраты гражданами денег из-за злоупотреблений регулятора. Предметный интерес к проблемам вкладчиков проявляют и в штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина.



Сам Титов уже высказывался в защиту обманутых вкладчиков, характеризуя проводимую в последние годы Центробанком зачистку банковского сектора как "убийство" и отмечая необходимость создания рычагов давления на регулятора.



Ранее обманутые вкладчики Татфондбанка и Интехбанка провели пикет в день визита в Казань действующего президента РФ Владимира Путина, который считается фаворитом предвыборной гонки.

Они обвиняют в крахе финансовых учреждений Центробанк и правительство. Клиенты Татфондбанка утверждают, что регулятор вывел из него 15 млрд рублей накануне краха и никак не помог пострадавшим вкладчикам.



Недавно завершился сбор подписей вкладчиков под обращением к Путину с просьбой призвать ведомство Эльвиры Набиуллиной к ответу. Пострадавшие владельцы депозитов подозревают главу и топ-менеджмент ЦБ в совершении преступлений с использованием служебного положения.