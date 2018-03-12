Отозвавших лицензии у банка "Югра" могут привлечь к уголовной ответственности

Введение в компании временной администрации вызвало много вопросов у экспертного сообщества

Отзыв лицензии у банка "Югра" породил ряд вопросов к ЦБ и к введенной им временной администрации, заявил в интервью "КомменрсантъFM" адвокат, партнер адвокатского бюро "Коблев и партнеры" Сергей Гришанов. По словам правозащитника, сам по себе статус Банка России – дискуссионный вопрос.

"По закону о ЦБ, Банк России представляет собой некий уникальный институт, существующий вне системы органов государственной власти и коммерческих организаций", – уверен юрист.

Он напомнил, что в истории с "Югрой" была применена практика вынесения заведомо невыполнимых предписаний, чтобы впоследствии из-за созданных формальных условий ввести в компанию временную администрацию, а затем и вовсе отозвать у банка лицензию.

Однако Гришаков полагает, что руководство ЦБ, по сути, невозможно привлечь к какой-либо ответственности за июльские действия. Хотя они вызвали много вопросов у экспертного сообщества.

"Сама по себе "Югра" уже получила кредит доверия, став единственным банком, который поставил вопрос о законности действий регулятора. Если применять те же критерии, которыми руководствовался ЦБ, принимая решение о ликвидации "Югры", таким же образом можно ликвидировать любой государственный банк", – уверен правозащитник.

Он считает, что правовой статус Банка России надо менять, как и его руководителей. Это необходимо сделать на уровне государственного законодательства. "Сейчас, по закону о ЦБ, его должностных лиц даже невозможно привлечь к уголовной ответственности", – подытожил Гришаков.