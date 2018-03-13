25 тысяч вкладчиков подписали обращение на имя Путина

В своем письме они требуют отменить отзыв лицензий у частных банков

Несогласные с действиями Банка России и Агентства по страхованию вкладов подписали обращение на имя главы государства Владимира Путина. В своем письме вкладчики банков требуют отменить отзыв лицензий у частных банков.

Документ подготовил Союз вкладчиков России. Под ним подписались 25 тысяч человек, на 5 тысяч больше, чем месяц ранее. Об этом РБК рассказал представитель Союза вкладчиков Иннокентий Мельников. "В приемной президента нам позднее сообщили, что подписи, которые ранее подавались, были отбракованы", – отметил он. Среди подписавшихся были вкладчики-"превышенцы" банка "Югра" и других ликвидированных банков, просто неравнодушные граждане.

Мельников сообщил, что новые подписи были получены на прошлой неделе, а часть из них пришлось перерегистрировать заново. "На текущий момент сформировано финальное обращение с 25 тысячами подписей", – подытожил представитель Союза.



Он подчеркнул, что сбор подписей стартовал 5 февраля. Вкладчики выразили недовольство, в частности, по поводу того, что Агентство по страхованию вкладов "массово подает в суд на граждан, снявших свои деньги со счета незадолго до краха банка". Теперь они ищут справедливости у президента и просят российского лидера разобраться в ситуации.

С физических и юридических лиц, которые совершили операции в месяц, предшествующий отзыву лицензии у банка, АСВ взыскивает деньги в судебном порядке. Там отметили, что данные меры коснулись только тех клиентов банков, чьи сделки выходят "за пределы обычной хозяйственной деятельности".

Суды часто не принимают во внимание, что "вкладчик зачастую не знал и не мог знать о плохом финансовом состоянии банка", заявлял "Коммерсанту" адвокат Алексей Костоваров.

АСВ выполняет "странную роль государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций – обеспечения сохранности их вкладов", считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Парламентарий возглавляет комитет по труду и соцполитике. Он уверен, что подобные действия ведут к росту социальной напряженности.