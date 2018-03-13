Эксперт заподозрил ЦБ в использовании двойных стандартов

Адвокат Владимир Новиков рассказал об основных аспектах, которые будут раскрыты 15 марта во время дискуссии

В четверг, 15 марта, эксперты обсудят административные и уголовные аспекты деятельности Центробанка, который, по мнению адвоката Владимира Новикова, в последнее время ведет агрессивную политику по отзыву лицензий финансовых организаций. Такое заявление он сделал в интервью "Ъ FM". Юрист рассказал, что основной вопрос, который поднимут в процессе дискуссии, будет касаться закрытых непрозрачных методологий принимаемых регулятором решений.

"Почему в одном случае отзывается лицензия, а в другом банк попадает под санацию? Чем руководствуется ЦБ при вынесении таких решений? И не менее важный вопрос, на мой взгляд, – отсутствие оперативных способов и механизмов защиты своих прав. Ведь единственное, куда может обратиться бенефициар банка, либо руководитель банка, – в суд. А судебные споры, как мы знаем, могут длиться от трех месяцев и до года", – заявил Новиков во время беседы.

Правозащитник обратил внимание на то, что, согласно закону, каждая компания или человек имеют не только права, но и обязанности. Однако по законодательству РФ ЦБ – это ни коммерческая, ни госструктура. "Это некий обособленный самостоятельный институт. А самое важное – он никому не подотчетен, – отметил Новиков. – Получается, что все решения, которые принимает Центробанк, практически безапелляционны."

В качестве примера адвокат привел ситуацию, в которую попала "Югра", когда ЦБ выступил с информацией о наличии в банке забалансовых счетов и выводах активов. Данное заявление стало одним из поводов для отзыва у него лицензии, хотя затем эти сведения были опровергнуты и в суде, и самим Банком России. "А за этим ничего не последовало, – посетовал правозащитник. – В связи с этим принимаемые решения остаются без последствий, в том числе возможности привлечения к административной либо уголовной ответственности сотрудников Центробанка."

По мнению Новикова, необходимо определить статус Центробанка и ответственность за неправомерные действия, иначе он "может, в принципе, отозвать лицензии практически у любой кредитной организации".

