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ЦБ обвинили в "минировании" банковского сектора

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Дело о банкротстве "Югры" вскрыло серьезную проблему в финансовой сфере, заявил эксперт

Политика Центробанка в отношении проблемных банков вызывает озадаченность из-за того, что игроки на рынке не могут понять критериев, по которым регулятор принимает те или иные решения, как в случае с "Открытием" или "Пересветом". Об этом заявил адвокат Сергей Гришанов, выступающий партнером адвокатского бюро "Кораблев и партнеры".

Больше всего вопросов у банковского сектора вызывает избирательность в политике ЦБ, чьи действия не всегда прозрачны и принимаются в кулуарах, отметил Гришанов. Поэтому остается неясным, почему "Открытию" и "Пересвету" идут на помощь, используя все доступные инструменты, а ту же "Югру" буквально "топят".

"В условиях отсутствия объективных критериев оценки работы ЦБ под оставшийся банковский сектор закладывается мина замедленного действия, которая может сработать непрогнозируемо и неподконтрольно никому", – выразил опасения адвокат.

Причем эта мина может "взорваться" под любым банком, даже если его владелец следует всем требованиям регулятора.

Также эксперт отметил уникальность статуса ЦБ, который как юридическое лицо не имеет четкой организационной формы. Иными словами – Центробанк и не государственная, и не коммерческая структура. Поэтому в ситуациях, когда объективность его решений вызывает сомнения, спросить с сотрудников регулятора по закону за принятые ими решения становится невозможным. Так что виновных в фальсификации отчетов "Югры" призвать к ответу не получится.

Валентина МАЙОРОВА
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