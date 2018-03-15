"Югра" снова обжалует отзыв лицензии

Банк подаст кассационную жалобу на решение апелляционного суда

Отстраненное руководство банка "Югра" "поспорит" с решением Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы, который оставил в силе предыдущий "приговор" арбитражного суда, признавшего в декабре законным отзыв лицензии у банка регулятором. Бывший директорат намерен подать кассационную жалобу.

"Мы не согласны с решением Арбитражного апелляционного суда города Москвы, отказавшегося в удовлетворении иска о признании неправомерным отзыв лицензии. Планируем, в ближайшее время направить кассационную жалобу", – заявил экс-предправления финансовой компании Дмитрий Шиляев.

Он также отметил, что равнодушие суда к аргументам "Югры" выглядит особенно странным в свете участившихся дискуссий о предвзятом и кулуарном характере решений ЦБ в сфере банковского регулирования.

Напомним, представители финансовой организации обвиняют Банк России в искусственном занижении отчетных показателей. Данные действия производились лишь с одной целью – чтобы создать формальный повод для отзыва лицензии у банка.

Более того, в "Югре" считают, что суд без всякий оснований проигнорировал данные аудиторской проверки, которая касалась состояния дел в банке накануне ввода там временной администрации. Между тем, эти сведения доказывали жизнеспособность финансовой компании. Соответственно, являлись свидетельством того, что основания для вмешательства в ее дела регулятора отсутствовали.

По мнению представителей "Югры", ЦБ отозвал лицензию у компании по той простой причине, что она не согласилась с представленным 7 июля 2017 года Временной администрацией планом по санации банка с участием АСВ, посчитав оздоровление лишней и даже ненужной мерой.