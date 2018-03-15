"Югра" снова обжалует отзыв лицензии
Отстраненное руководство банка "Югра" "поспорит" с решением Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы, который оставил в силе предыдущий "приговор" арбитражного суда, признавшего в декабре законным отзыв лицензии у банка регулятором. Бывший директорат намерен подать кассационную жалобу.
"Мы не согласны с решением Арбитражного апелляционного суда города Москвы, отказавшегося в удовлетворении иска о признании неправомерным отзыв лицензии. Планируем, в ближайшее время направить кассационную жалобу", – заявил экс-предправления финансовой компании Дмитрий Шиляев.
Он также отметил, что равнодушие суда к аргументам "Югры" выглядит особенно странным в свете участившихся дискуссий о предвзятом и кулуарном характере решений ЦБ в сфере банковского регулирования.
Напомним, представители финансовой организации обвиняют Банк России в искусственном занижении отчетных показателей. Данные действия производились лишь с одной целью – чтобы создать формальный повод для отзыва лицензии у банка.
Более того, в "Югре" считают, что суд без всякий оснований проигнорировал данные аудиторской проверки, которая касалась состояния дел в банке накануне ввода там временной администрации. Между тем, эти сведения доказывали жизнеспособность финансовой компании. Соответственно, являлись свидетельством того, что основания для вмешательства в ее дела регулятора отсутствовали.
По мнению представителей "Югры", ЦБ отозвал лицензию у компании по той простой причине, что она не согласилась с представленным 7 июля 2017 года Временной администрацией планом по санации банка с участием АСВ, посчитав оздоровление лишней и даже ненужной мерой.
У Табакова нашелся еще один сын
Родственник Янковского сделал заявление на похоронах мэтра отечественного кинематографа
Михалков угодил в больницу
Актер неудачно упал на улице
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США разбился вертолет с пришельцем
- Мечтам о встрече с пришельцами пришел конец
- В Петербурге нашли НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина