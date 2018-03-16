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"Югра" обвинила ЦБ в нарушении правил бизнеса

Фото: "Утро"
Президент банка назвал решения регулятора необоснованным и поспешными

В противостоянии "Югры" с Банком России не поставлена точка. Накануне, 15 марта, финансовой компании не удалось вернуть отозванную лицензию: Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе предыдущее решение. Однако отстраненное руководство банка считает, что он был стабилен, никаких законных оснований для отзыва лицензии у регулятора не было, и намерено отстаивать свою позицию и дальше. Бывший директорат намерен подать кассационную жалобу.

Напомним, прошлогодним летом Центробанк ввел в "Югре" временную администрацию, после чего отозвал лицензию и направил в суд заявление о банкротстве. Представители финансовой организации обвиняют Банк России в искусственном занижении отчетных показателей. Данные действия производились лишь с одной целью – чтобы создать формальный повод для отзыва лицензии у банка.

"На заседании апелляционного арбитражного суда рассматривались наши доводы: мы считаем, что отзыв банковской лицензии у нашей кредитной организации на самом деле не имел под собой никаких оснований, физически не было того падения капитала, который Банк России рассчитывает для того, чтобы признать недействительной банковскую лицензию у кредитной организации", – заявил в интервью "Коммерсант FM" президент "Югры" Алексей Нефедов.

Он уверен, что, введя внешнее управление, регулятор действовал предвзято, поскольку подобные шаги являются первыми на пути к дальнейшей санации или отзыву лицензии. Решения ЦБ Нефедов назвал поспешными и необоснованными, так как ситуация, которая складывалась в банке, не несла реального ущерба ни вкладчикам, ни кредиторам банка. Более того, президент "Югры" недоволен отсутствием диалога с Банком России, хотя его руководитель постоянно говорит о возможности консультативного надзора.

"Я честно скажу: ни одной консультации со стороны регулятора за время моей работы в банковской системе я никогда не получал, это только контрольные, надзорные функции и наказание", – отметил Нефедов и добавил, что возмущен заявлением, которое ЦБ сделал на пресс-конференции после введения временной администрации.

"Пугает то, что многие высокопоставленные руководители Центрального банка… голословно заявили о том, что в банке существует вывод активов и забалансовые вклады, назвав конкретную цифру… Но, что самое главное, потом ни одного рубля не было за балансом, ни один вкладчик не обратился в АСВ с какими-то претензиями… Когда такого ранга человек заявляет на всю страну, я бы расценил это как банально клевету. Но пускай уже руководство таких людей дает оценку их действиям", – резюмировал собеседник "Коммерсантъ FM".

В ответе на вопрос о вере в успех кассационной жалобы он заявил, что институт права должен исследовать все обстоятельства дела.

Оксана ПОДТУРКИНА
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