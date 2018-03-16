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Агрессивная политика США отпугивает партнеров

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В следующее десятилетие страны будут сокращать вклады в ценные бумаги Соединенных Штатов, уверен эксперт

На пять с лишним миллиардов долларов меньше Россия вложила в гособлигации США в минувшем январе, потратив без малого 97 млрд в американской валюте. Данная информация представлена на официальном сайте Минфина США. Между тем год назад наша страна хранила в долговых ценных бумагах заморского государства $86,2 миллиарда. 

В перспективе вслед за Россией и другие государства сократят свои вложения в американские облигации, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"Это является в первую очередь ответом на изменение американской экономической политики и политики в целом, ставшей более агрессивной по отношению к странам, которые рассматривались ранее как партнеры", – высказал эксперт свои предположения в интервью RT.

Он отметил, что в свете происходящих перемен вполне возможно повышение значимости других рынков. "Происходит распад системы Вашингтонского консенсуса, и значение США в мировой торговле уменьшается. И еще уменьшится чрезвычайно в ближайшие десять лет, в то время как значение других рынков, в том числе китайского и российского, возрастет", – подытожил Колташов.

Оксана ПОДТУРКИНА
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