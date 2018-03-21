Ученые нашли экологически чистое горючее

Российские специалисты разработали альтернативное автомобильное топливо, представляющее собой смесь этилового спирта и дешевых продуктов нефтепереработки.

"У такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля. Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным двигателем без модификаций". – рассказал "Известиям" один из авторов разработки, заведующий отделом автомобильных и авиационных бензинов Всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) Михаил Ершов.

Он добавил, что новое топливо уже активно используется в ряде стран, в том числе, в Бразилии, Таиланде и США. В России биоэтанол предполагается получать из переработанной фуражной пшеницы или отходов древесины.

При этом специалисты ВНИИ ПН считают, что российские водители полностью не пересядут на альтернативное топливо, однако оно может стать популярным в некоторых регионах. "Например, на Северном Кавказе много простаивающих спиртовых заводов. Наверное, там это вариант неплохой," – считает Ершов.

К сожалению, на пути распространения биотоплива есть препятствие: оно будет экономически выгодным только если в России перестанут взимать акциз за содержащийся в нем этанол. "Сейчас государству все равно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно", – объяснил президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев.