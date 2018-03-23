Благосостояние страны в опасности

Средства ФНБ будут вкладывать в более доходные ценные бумаги

Минфин собирается подвергнуть риску средства Фонда национального благосостояния. По действующим правилам, их можно инвестировать в государственный суверенный долг и инфраструктурные проекты, а также размещать на депозитах Внешэкономбанка (ВЭБ). Но все это дает слишком скудную доходность, и ведомство собирается повысить ее за счет вложений в акции, облигации и другие торгующиеся на биржах ценные бумаги.

По словам руководителя Минфина Антона Силуанова, диапазон инвестиций может быть расширен после того, как ликвидные активы фонда достигнут 7% ВВП – это минимально необходимый уровень резервного запаса страны согласно текущему бюджетному законодательству. Одним из условий для любых новых активов является возможность их быстро продать в случае необходимости, уточнил министр.

Для зарубежных суверенных фондов, в том числе норвежского, по образцу которого был создан российский ФНБ, рискованные вложения давно стали нормальной практикой, подчеркнул министр. России, впрочем, для внедрения перемен может потребоваться еще несколько лет, пишет Bloomberg.

На данный момент ликвидные активы фонда составляют всего 3% от ВВП. Правда, уже в этом году они могут подрасти до 5%, если курс рубля и цены на нефть останутся на нынешнем уровне, что позволит Минфину скупить валюту на 35 миллиардов долларов (около 2 трлн рублей).

ФНБ вновь начал пополняться в прошлом году на фоне относительно высоких цен на нефть. Сейчас в национальной "кубышке" собралось, в общей сложности, $66,4 миллиарда. Сумма безрисковых активов считается комфортной, если позволяет стране прожить как минимум три года в условиях резкого снижения котировок черного золота (до $30 за баррель).

Для сравнения: размер того же норвежского фонда благосостояния – $1 триллион. В прошлом году он получил разрешение поднять долю акций до 70% своего портфеля в попытке увеличить доходность на фоне рекордно низких процентных ставок. Другие активы фонда включают облигации и недвижимость.

Пересматривать корзину валют ФНБ, которая сейчас состоит из доллара, евро и британского фунта, Минфин РФ не планирует.

Независимые эксперты поддерживают ведомство. Сейчас резервы государства вкладываются в надёжные активы с небольшой доходностью, прежде всего в суверенные облигации ведущих стран и в золото. Например, казначейские бумаги США дают доход до 2,5 – 3% в год, напомнил ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

"При стабильном рубле это едва покрывает инфляцию, не давая возможности государству зарабатывать на данных вложениях, – сказал он "Утру". - Парадоксально, но Россия привлекает деньги в займ своими облигациями под 6,5 -7,3%, в том числе и от тех же американских инвесторов. То есть в разы дороже, чем сама размещает собственные ресурсы. Но это необходимо для поддержания надёжности".

Умеренные, хотя и более высокие риски позволят повышать доходы от таких инвестиций, пояснил Гойхман. Они не будут влиять на платежеспособность государства и стабильность финансовой системы, поскольку станут превышать необходимый для этого уровень, добавил он.

"В принципе это очень хороший сигнал – повышение гибкости Минфина очень благоприятно", – отметил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. По его словам, разместив в акции более 2/3 от объёма своего суверенного фонда, норвежцы значительно увеличили его доходность по сравнению с прежними показателями.



"Правда, важно учесть, что последние годы, фактически с 2009 года, глобальные рынки росли, и можно было зарабатывать, просто покупая диверсифицированные рыночные портфели. Теперь ситуация может измениться, в любом случае, гарантии продолжения такого же устойчивого роста нет. Тем не менее вложения в акции позволяют разнообразить источники дохода и поучаствовать в развитии целого ряда перспективных областей. Главное, чтобы это не превратилось в источник квазивенчурного финансирования новых проектов – для этого есть другие государственные институты", – подчеркнул эксперт.

В текущих условиях вообще трудно сказать, какие вложения окажутся менее рискованными для России – биржевые ценные бумаги или суверенные облигации западных правительств, сказал директор Экономико-правовой школы консалтинговой компании ФБК Сергей Пятенко.

"Не очень понятно, почему сейчас надо считать надежными вложения в американские Treasuries или, скажем, облигации британского правительства, которое завтра возьмет и заморозит их, – выразил мнение он. – Очень странно было, например, во время Второй мировой войны считать надежными вложения в немецкие ценные бумаги. Игра ведь идет без правил".

Формально, конечно, какие-то правила есть, но где гарантия, что завтра они окажутся недействительны в отношении России, в любом случае нужна некая диверсификация, добавляет эксперт. "В данном случае речь ведь не идет о том, чтобы средствами ФНБ играть на рынке Forex. Речь идет о том, чтобы вкладывать их не только в государственные бумаги, но и в неких эмитентов, которые имеют соответствующие рейтинги и т.д.", – заявил он.

Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев, в свою очередь, отметил небольшую коллизию относительно акций российских компаний. Сейчас они недооценены, стоят дешево и дают очень хорошую доходность. Так что с фундаментальной точки зрения их надо покупать.

Но, с другой стороны, цель суверенного фонда – избавиться от национальных рисков, то есть не быть связанным с ситуацией в российской экономике. А для этого все-таки нужно покупать иностранные бумаги. Не обязательно западные. Есть много развивающихся рынков, тот же Китай.

"Задача фонда избавиться от рисков России. Если нефть упадет, и у нас будет все плохо, то заначка не пострадает. Поэтому можно покупать российские бумаги, но не в очень большом объеме. Россия зависима только от цен на нефть. Если рухнут другие рынки, мы это переживем", - заключил эксперт.