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В России сожгли финские сыр и масло

Во время проверки в Петрозаводске изъята запрещенная к ввозу и реализации в нашей стране продукция

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора приняли участие в инспекции, которую  27 марта проводила транспортная прокуратура Карелии. Ими были изъяты произведенные в Финляндии сыр и сливочное масло.

Так как эти продукты запрещены к ввозу и реализации на территории РФ, к ним применили специальные экономические меры, предусмотренные указом президента России от 6 августа 2014 г., сообщает карельское управление Россельхознадзора.

Изъятая продукция уничтожена в крематоре, отмечает FlashNord

Полина ДОРОЖКИНА
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