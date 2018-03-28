В России сожгли финские сыр и масло

Во время проверки в Петрозаводске изъята запрещенная к ввозу и реализации в нашей стране продукция

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора приняли участие в инспекции, которую 27 марта проводила транспортная прокуратура Карелии. Ими были изъяты произведенные в Финляндии сыр и сливочное масло.

Так как эти продукты запрещены к ввозу и реализации на территории РФ, к ним применили специальные экономические меры, предусмотренные указом президента России от 6 августа 2014 г., сообщает карельское управление Россельхознадзора.

Изъятая продукция уничтожена в крематоре, отмечает FlashNord.

