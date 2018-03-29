Бензин сильно подорожает
Что, собственно, уже и происходит. В частности, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду, 28 марта, цены на бензин установили рекорд за весь период торгов с 2012 г., сообщает некоммерческое партнерство "Совет по товарным рынкам", которое объединяет независимых торговцев нефтепродуктами в России.
С начала месяца Аи-92 подорожал на 7,8%, а с начала года – на 8,8%. За Аи-95 пришлось платить больше на 9,5 и 12%.
А сдерживание розничных цен привело к реализации топлива на АЗС в некоторых регионах с существенным убытком, "что в перспективе может привести не только к сокращению, но и к прекращению розничных продаж некоторыми операторами", предупредили в СПТР.
Доходы сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Урала и Сибири заметно снизились, а в Москве даже приблизились к критическим. Средняя цена Аи-92 на московских АЗС в воскресенье, 25 марта, была 38,6 руб. за литр при цене оптовой закупки на бирже 33,8 рубля.
Виною этому – политика нефтяных компаний. Они искусственно сокращают поставки, чтобы создать дефицит и поднять цены.
А основная причина резкого роста цен на бирже – увеличение экспортного паритета (стоимости поставки топлива на экспорт за вычетом транспортных расходов и налогов) по сравнению с ценами внутреннего рынка, что происходит в том числе из-за повышения мировых цен на нефть, пояснил председатель правления СПТР и совладелец компании "Солид-товарные рынки" Илья Мороз. Нефтяники предпочитают вывозить товар, сокращая поставки на биржу, сообщил он РБК.
Кроме того, чтобы быть готовыми к остановке нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, производители накапливают запасы топлива к 1 апреля.
Если все это будет продолжаться, закроется целый ряд АЗС, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям. В итоге ситуация ударит по карманам российских автолюбителей – "цены на заправках через три месяца могут прибавить до 5 рублей за литр или независимые АЗС просто прекратят торговать топливом", отметили в СПТР.
Умер Олег Анофриев
Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет
Гендиректор "Зимней вишни" потянула за собой сотрудников
Управляющая сгоревшего ТЦ не считает себя виновной
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина