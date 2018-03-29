Бензин сильно подорожает

Россиян предупредили о большом росте цен на автомобильное топливо

Что, собственно, уже и происходит. В частности, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду, 28 марта, цены на бензин установили рекорд за весь период торгов с 2012 г., сообщает некоммерческое партнерство "Совет по товарным рынкам", которое объединяет независимых торговцев нефтепродуктами в России.

С начала месяца Аи-92 подорожал на 7,8%, а с начала года – на 8,8%. За Аи-95 пришлось платить больше на 9,5 и 12%.



А сдерживание розничных цен привело к реализации топлива на АЗС в некоторых регионах с существенным убытком, "что в перспективе может привести не только к сокращению, но и к прекращению розничных продаж некоторыми операторами", предупредили в СПТР.

Доходы сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Урала и Сибири заметно снизились, а в Москве даже приблизились к критическим. Средняя цена Аи-92 на московских АЗС в воскресенье, 25 марта, была 38,6 руб. за литр при цене оптовой закупки на бирже 33,8 рубля.

Виною этому – политика нефтяных компаний. Они искусственно сокращают поставки, чтобы создать дефицит и поднять цены.

А основная причина резкого роста цен на бирже – увеличение экспортного паритета (стоимости поставки топлива на экспорт за вычетом транспортных расходов и налогов) по сравнению с ценами внутреннего рынка, что происходит в том числе из-за повышения мировых цен на нефть, пояснил председатель правления СПТР и совладелец компании "Солид-товарные рынки" Илья Мороз. Нефтяники предпочитают вывозить товар, сокращая поставки на биржу, сообщил он РБК.

Кроме того, чтобы быть готовыми к остановке нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, производители накапливают запасы топлива к 1 апреля.

Если все это будет продолжаться, закроется целый ряд АЗС, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям. В итоге ситуация ударит по карманам российских автолюбителей – "цены на заправках через три месяца могут прибавить до 5 рублей за литр или независимые АЗС просто прекратят торговать топливом", отметили в СПТР.