Прогибы под Россию довели Лукашенко до истерики

Батька начал угрожать уходом отечественных компаний с российского рынка

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставку продукции. Об этом глава Белоруссии сообщил сегодня, 30 марта, во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области.

"Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться", – передает слова Лукашенко "БЕЛТА".

Также он посоветовал производственникам своей страны искать выходы на другие рынки. "Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", – отрезал Батька.

Подобный вопрос остро встал в связи с тем, что с 31 марта Россельхознадзор запрещает поставки продукции с "Щучинского маслосырзавода" из-за повторного обнаружения в сыре его производства антибиотика натамицина. Однако белорусская сторона считает, что Москва не объяснила конкретных причин данного запрета.

Кроме того, ряд белорусских предприятий попал под усиленный лабораторный контроль российской службы. В относительно санкционном списке оказались "Рыбхоз "Полесье", "Минский мясокомбинат" и агрокомбинат "Приднепровский".

Тем не менее сильнее всего по самооценке белорусских производителей ударила "отставка" белорусской молочки. "Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж, мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", – посетовал Лукашенко, который не раз говорил о желании сблизиться с нашей страной.