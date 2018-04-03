"Турецкий поток" затянул морское дно

Глава "Газпрома" назвал срок сдачи первой нитки нового газопровода

Строительство заложенного в прошлогоднем мае морского участка "Турецкого потока" идет ударными темпами. Через месяц будет готова первая нитка газопровода, то есть всего год спустя. Ее укладку планируют завершить к первой декаде грядущего мая, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 километров. Это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки, построено 827 километров и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку, так что все идет по плану", – передает слова Миллера РИА "Новости".

"Турецкий поток", предполагающий две нитки, "Газпром" начал возводить 7 мая прошлого года. Мощность каждой линии – 15,75 млрд куб. метров. Первая будет поставлять голубое топливо к турецким берегам, вторая обеспечит газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Если в работе не будет никаких отклонений от графика, то уже в конце следующего года российская компания начнет поставлять газ данным потребителям. Более того, энергетический монополист не исключает возможность продлить "Турецкий поток". Рассматриваются несколько вариантов прокладки трубопровода: либо через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.