Киеву помогут в споре с "Газпромом"

ЕК проконтролирует выполнение российским концерном решений Стокгольмского арбитража

И поддержит проведение трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и Евросоюзом.

"Мы будем просить обе стороны (Киев и Москву) придерживаться решений арбитража", – заявил гендиректор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори во время брифинга в Министерстве энергетики.

Уже в этом месяце "Нафтогаз" планирует начать процесс взыскания с "Газпрома" суммы обязательств. Украинская компания может это сделать с помощью ареста активов российского концерна, которые находятся в станах ЕС. По словам главного коммерческого директора холдинга Юрия Витренко, это "достаточно легко сделать".

Ранее "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на транзит газа через Украину, напоминает "Газета.RU".