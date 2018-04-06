Киеву помогут в споре с "Газпромом"

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И поддержит проведение трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и Евросоюзом.
"Мы будем просить обе стороны (Киев и Москву) придерживаться решений арбитража", – заявил гендиректор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори во время брифинга в Министерстве энергетики.
Уже в этом месяце "Нафтогаз" планирует начать процесс взыскания с "Газпрома" суммы обязательств. Украинская компания может это сделать с помощью ареста активов российского концерна, которые находятся в станах ЕС. По словам главного коммерческого директора холдинга Юрия Витренко, это "достаточно легко сделать".
Ранее "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на транзит газа через Украину, напоминает "Газета.RU".
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