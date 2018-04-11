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Названа непобедимая проблема России

Самую большую трудность для страны назвал премьер-министр

Сегодня Дмитрий Медведев выступал в Госдуме с отчетом правительства. И там он сказал, что "острейшей проблемой в стране, наверное, – самой большой", остается бедность граждан.

"Того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить", – отметил премьер. Однако "меры предпринимались и будут предприниматься" для устранения бедности.

По его словам, кабмин проделал серьезную работу. "Повысили МРОТ до прожиточного минимума впервые в истории современной России. С 2013 года он вырос почти в два раза, с 1 мая он составит 11 тысяч 163 рубля", – привел пример Медведев.   

Ранее, в начале марта, президент РФ Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному собранию заявил, что из-за последствий экономического кризиса бедность в стране вновь подросла, и сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан страны.

В прошлом году, самыми главными внутренними проблемами россиян называли также бедность, а еще низкие зарплаты и снижение доходов, напоминает "Свободная пресса".

Алла НИКИТИНА
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