Санация "Проминстраха" дорого обойдется финансовому рынку

На волне обсуждения широкомасштабной помощи банку «Открытие» и "Росгосстраху" со стороны регулятора эксперты обращают внимание на то, что из-за нового случая санации бюджет может лишиться нескольких сотен миллиардов, установив рекорд на финансовом рынке

Речь идет о спасении компании "Проминстрах", которая является лидером на рынке страхования ответственности строительных компаний.

По данным статистики, каждый десятый квадратный метр жилья (из 78,6 млн, сданных в 2017 г.) в России построен компаниями, находящимися в разных стадиях банкротства. Кроме того, согласно Единому реестру застройщиков, около 10% от всего строящегося жилья числятся как приостановленные объекты, что на практике также грозит скорым банкротством строящим их компаниям. И первые ласточки уже есть. Речь идет об участниках долевого строительства четырех корпусов ЖК "Царицыно".

Лидерство в страховании ответственности застройщиков на протяжении последних лет держала компания "РИНКО", созданная выходцами из "БАЛТ-страхования", а позже ставшая "Проминстрахом". Рекордные показатели этих компаний демонстрировали за счет массового страхования, в том числе это были и проблемные застройщики. Такое положение дел позволяло им привлекать средства участников долевого строительства. Что касается РИНКО, то о ней РБК ранее писал: "Это единственная страховая компания, у которой страхование гражданской ответственности застройщиков по ДДУ, по данным ЦБ, занимает основную долю в бизнесе – 99,2%. При этом компания "РИНКО" ни в 2016 году, ни в начале 2017 года не производила выплат и не перестраховывала премии".

Главный риск заключается в том, что "Проминстраху" вскоре придется выплатить не менее 30 млрд руб. по банкротящимся застройщикам. И это может быть лишь вершиной айсберга, потому как страховая компания редко занимается собственно страхованием, что подразумевает вдумчивую оценку рисков и качества работы девелоперов. "Достаточно двух-трех страховых случаев с суммой выплат в несколько миллиардов рублей, чтобы с большой долей вероятности страховые компании, наиболее активные на данном рынке, перестали существовать", – констатируют аналитики.

Согласно сообщению Агентства страховых новостей, РИНКО завершила процедуру передачи "Проминстраху" портфеля по договорам добровольного страхования имущества юридических и физических лиц, а также портфеля по договорам страхования ответственности застройщика. С учетом того, что искать отчетности страховых компаний – дело бесперспективное, то о финансовом состоянии последних можно только предполагать, основываясь на данных в открытых источниках. Если представить, что РИНКО полностью передало свой страховой портфель "Проминстраху", то, как подсчитала "Комсомольская правда", возможный размер обязательств составляет около 1,5 трлн рублей. Таким образом, делает вывод издание, речь может идти о появлении около 150 тысяч новых обманутых дольщиков (вместе с членами их семей). При таких раскладах, вполне вероятно, что ЦБ придется потратить минимум 150 млрд на санацию в ближайшие пару-тройку лет. Эксперты говорят, что избежать возможных проблем помогла бы ежемесячная публикация отчетности по страховым компаниям, как это происходит с банками.

Названия "РИНКО" и "Проминстрах" громко зазвучали прошлым летом, причем в негативном ключе. Тогда их склоняли и депутаты во время обсуждения судьбы долевого строительства, и дольщики, выступавшие против передачи портфеля от одного страховщика другому. Такие действия назывались "сменой вывески недобросовестного страховщика".

История этих страховых компаний весьма любопытна. По данным "Свободной прессы", "РИНКО" ушла с рынка внезапно. Застрахованные риски, отмечает СМИ, перешли "Проминстраху", "который в прошлом никогда не имел опыта работы на такого рода рынке". Впрочем, не это вызвало опасения обманутых дольщиков, отмечало издание: "А то, что сразу стали высказываться подозрения, что портфель при передаче изрядно похудел и у "Проминстраха" может не хватить денег, чтобы рассчитаться с дольщиками. Масло в огонь подлило и то, что одним из совладельцев страховой компании является Лариса Маркус – банкирша с сильно подмоченной репутацией, а сам "Проминстрах" оказывается соучредителем разоренного ею Внешпромбанка". Кстати, по данным Rusprofile.ru, Лариса Маркус по-прежнему числится одним из учредителей "Проминстраха".

По информации "Комсомольской правды", в 2008 г. тогда еще "БАЛТ-страхование" пришло на рынок долевого строительства во главе с гендиректором Евгением Мирошниковым (ему же приписывают и владение страховщиком). "БАЛТ-страхование" вошло в близкую к Маркус группу, участником которой был небольшой "Международный Строительный Банк", где Мирошников также владел долей. Кроме него, в числе учредителей кредитной организации выступали Сергей Одинцов и Виталий Курышев. Акционерами еще одного банка – "Еврокапитал-Альянс" – была группа бенефициаров, среди которых значились все те же Евгений Мирошников и Андрей Курышев, а также Игорь Налеткин и Владимир Колошин, сообщает Банки.ру. Одновременно Виталий Курышев был главным бухгалтером страховой компании "БАЛТ-страхование".

После банкротства последней Евгений Мирошников стал гендиректором и единственным владельцем компании "РИНКО". Сергей Одинцов, по данным справочной системы Rusprofile.ru, является сейчас одним из конечных бенефициаров "Проминстраха". Кроме того, практически все вышеперечисленные лица фигурируют в "Реестре агентов" на сайте "Проминстраха". К тому же Сергея Гладкина и Евгения Мирошникова связывает общее хобби – участие в туристическом клубе, который организовал их поход на Северный полюс.

По совокупности этих фактов можно сказать, что "Проминстрах" имеет самые тесные связи Внешпромбанка, де-факто являясь его страховой "дочкой". На фоне этого любопытен один момент: после передачи клиентов из "РИНКО" в "Проминстрах" Сергей Гладкин отказался от должности генерального директора.

При более внимательном рассмотрении деятельности каждого из трех вышеобозначенных страховщиков выясняются интересные детали их деятельности на рынке долевого строительства. Например, "БАЛТ-страхование", собрав с дольщиков 4,5 млрд руб. страховых премий, обанкротилось, не выплатив страховки (это произошло как раз в бытность директорства Мирошникова). После этого в "РИНКО" перешел ряд топ-менеджеров обанкротившегося страховщика. А потом, во второй половине 2016 г., "РИНКО" вдруг делает резкий скачок и выходит в лидеры среди участников страхования долевого строительства. На ее счету оказывается почти 300 тыс. договоров почти на 15 млрд рублей. При этом сумма обязательств достигает триллиона!

Кроме ЖК "Царицыно", в портфеле страховщика есть еще ряд крайне проблемных объектов. Это, по данным "Независимой газеты", и "Речелстрой" (иски о его банкротстве подаются регулярно), "АхтубаСитиПарк" (сумма страховых выплат на каждого дольщика может достигать 1,1 млн руб.), "Долинастрой" и другие. "Речь идет об ответственности компании перед тысячами дольщиков, многие из которых уже получили право на страховую компенсацию", – пишет издание. Кстати, в случае с тем же "Царицыно" речь идет о выплате нескольких миллиардов рублей. И дольщики с аналитиками сомневаются, что у компании найдутся такие деньги. "Пока выплаты людям не начались и когда начнутся, неизвестно", – констатирует волгоградское издание "Городские вести".

Любопытно, что, говоря об успехах, представители "Проминстраха" любят бравировать оценкой RAEX ("Эксперт РА"), заявляя о якобы качественной перестраховочной защите принятых клиентов "РИНКО". Однако на деле портфель последней подкосил рейтинг "Проминстраха" (с уровня А(II) до ruВВ– с развивающимся прогнозом и статусом "под наблюдением"). Между тем, напомним, рейтинг РИНКО еще в апреле 2016 г. был на уровне В – "низкий уровень надежности" с "негативным" прогнозом, а потом и вовсе был отозван. Очевидно, что такое наследство не могло позитивно отразиться рейтинге "Проминстраха". Первое время после объединения портфелей компании удалось выстоять, но затем покатилась под гору и уже близка к низшим показателям "РИНКО".

Отметим, что к компании возникло и много вопросов по ее перестраховочной защите. В ходе проверки ЦБ выяснилось, что на нее было потрачено лишь $70 тыс., что, очевидно, крайне мало для обеспечения ответственности на триллион рублей. Таким образом, можно говорить о недействительности такого рода защиты. Страховщику крупно повезло, что на этот факт не обратили внимания рейтинговые агентства. На фоне происходящего странно выглядит позиция регулятора: как он позволил переводить клиентов в таких условиях и вообще не закрыл эту страховую лавочку? А ведь за каждой бумажкой стоит человеческая судьба, а зачастую и не одна.

К тому же такое поведение Центробанка может обернуться для страховой компании вводом временной администрации и очередной много миллиардной санацией, которая, между прочим, будет делаться за счет простых граждан и их налогов.