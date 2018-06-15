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Рубль падает

Деревянный расплачивается за "черный рынок"

Снижение рублевого курса относительно мировых валют наблюдалось на вечерних торгах Московской биржи. Доллар подорожал 45,5 копеек до 63,09 руб.

Евро прибавил значительно больше – 78,5 копеек, составив 73,29 руб. Бивалютная корзина при этом "стала увесистее" сразу на 60,35 копеек, ее ценник поднялся до 67,68 руб.

Ускоренное снижение рубля эксперты объясняют тем, что он отыгрывает такое же стремительное падение на рынке "чёрного золота", сообщает "Свободная пресса".

Оксана ПОДТУРКИНА
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