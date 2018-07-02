Крылатский мост облегчит жизнь полумиллиону москвичей

Столичные власти открыли новый участок Северо-Западной хорды

Для строительства участка Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе до Крылатской улицы потребовалось построить около 2,4 км дорог. Об этом рассказал глава столичного Стройкомпекса Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что на этом участке "была проведена реконструкция части улиц Нижние Мневники и Крылатская, бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы". Также был построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По словам заммэра, строительство моста позволило устранить одно из наиболее "узких" мест Северо-Западной хорды, а также поможет значительно разгрузить движение в районах Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Запуск движения по участку Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе до Крылатской улицы увеличит на 30% пропускную способность дорог", – сказал заявил глава Стройкомлекса.

Хуснуллин добавил, что в этих районах живет свыше 500 тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по Крылатскому мосту. "Сегодня запускаем один из важных объектов – это Крылатский мост, который позволит улучшить пропускную способность большого участка Северо-Западной хорды", – сказал Сергей Собянин.

Строительство моста длиной 282 м было начато в декабре 2016 года, в рамках строительства участка Северо-Западной хорды от Проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.