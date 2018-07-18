В Госдуме одобрили рост НДС

Окончательно увеличение налоговой нагрузки рассмотрят через неделю

Госдума во втором чтении большинством голосов приняла законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. Сейчас НДС составляет 18%. В новом документе – 20%.

Из 401 депутата за 2%-е увеличение налоговой нагрузки проголосовало 68,4%, против – всего 20,4%. Окончательное решение будет принято 24 июля в третьем чтении.

О том, что страна вплотную подошла к тому, чтобы со следующего года изменить ставку НДС, в правительстве заговорили в середине июня. Одновременно премьер Дмитрий Медведев завел речь о двух реформах: налоговой и пенсионной. В начале месяца законопроект, который предусматривает рост базовой ставки, прошел первое чтение.

В нем оговаривается, что производители смогут не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам или услугам, которые им обеспечили субсидии. Имеются в виду затраты этого года по гарантийным обязательствам, в основном речь идет о сельхозтехнике. На постоянной основе предлагается установить тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование: 22% – в пределах установленной предельной величины и 10% – больше нее.

Исходя из поправок ко второму чтению, инициатива предполагает, что до 2025 г. будет продлена нулевая ставка НДС на полеты в Крым, Калининград и обратно, а также на территории Дальнего Востока – при условии, что пункт отправки и назначения не выходит за пределы округа. Об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Его коллега Валерий Гартунг указал еще на одну поправку. Речь идет об отмене возмещения НДС экспортерам сырья. "Это даст возможность вернуть в бюджет порядка 1,8 трлн рублей", – отметил парламентарий в ходе заседания, обратив внимание, что нефтяные компании освобождены от пошлин на экспорт. Прибыль от сбыта сырья за рубеж – колоссальная. С этих денег можно и бюджет пополнить, подчеркнул законодатель.

За нефтяников вступился Макаров, напомнив о вкладе отрасли в российскую экономику, в частности в госказну. А рекомендации Гартунга, решил парламентарий, не имеют никакого отношения к концепции рассматриваемой реформы. Данное изменение нижняя палата парламента в итоге отклонила.