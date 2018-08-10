Мистер президент обратится к проверенному способу укрепления экономики США

На войне, как говорится, все средства хороши, даже если она торговая, вполне может решить американский лидер и пойти на крайние меры. Не исключено, что Дональд Трамп специально ослабит национальную валюту на благо экономики США, полагают аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co.

"Хоть это и не наш базовый сценарий, но исключать подобный поворот в сторону валютных интервенций нельзя, особенно с учетом того, что администрация Трампа периодически намекает, что она заинтересована в более слабом курсе доллара", – пояснил главный экономист Майкл Фероли агентству Bloomberg.

Мистер президент, допустил эксперт, может перенять опыт Китая, который замечен в манипуляциях с юанем. Используя падение национальной валюты, Поднебесная обеспечивает своим товарам преимущество на международном рынке.

Недаром Трамп в последнее время засыпал свой Twitter гневными сообщениями, где он обвиняет Европу с Китаем в валютных подтасовках, в то время как увеличение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США только вредит экономике государства.

К искусственному курсообразованию Штаты прибегали 18 лет назад, когда "большая семерка" договорилась выручить евро, который на тот момент катился вниз. А к выкупу долларов американцы прибегали сравнительно недавно, в 2011 году. Тогда они оказали поддержку японской иене, на цену которой негативно повлияли стихийные бедствия.

И тем не менее аналитик сомневается в возможности развития событий таким образом. Единственное, что может сделать Трамп, так это поставить в определенные рамки действия ФРС, однако у нее есть все инструменты, чтобы отменить ограничения президента. И все же Фероли не стал списывать со счетов подобные риски.

Стоит отметить, что глава Белого дома неоднократно критиковал торговые отношения многих государств и строил для их усложнения всяческие преграды. Однако больше всех досталось Китаю, который ответил США взаимностью. Страны обменялись торговыми ограничениями, убытки от которых вышли за отметку $100 миллиардов.