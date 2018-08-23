Алишер Усманов потратит более 200 млрд на борьбу с контрафактом

Сегодня стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов вместе с партнерами вложит более 200 млрд рублей в создание национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров

В распоряжения журналистов попали документы с описанием модели государственно-частного партнерства (ГЧП), где частным инвесторам выступает Центр развития перспективных технологий. Центр на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова, по 25% у госкорпорации "Ростех" и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого.



Система маркировки и прослеживаемости будет создана по распоряжению правительства РФ для борьбы с нелегальным оборотом и контрафактной продукцией на рынке России. Формат ГЧП соглашения подразумевает, что частный партнер берет на себя все расходы и риски создания этой системы, а государство обеспечивает своевременное принятие всех нормативных документов для внедрения данной системы для всех групп товаров.

Так, в документах указано, что общий объем инвестиций ЦРПТ составит 205 млрд рублей. Из них основная часть пойдет на бесплатное обеспечение всех производителей специальным оборудованием для нанесения на товары уникального кода маркировки – Data Matrix, который невозможно подделать. После его нанесения вся информация о единице товара попадает в систему для возможности проследить ее движение от завода до кассы в магазине. Благодаря этой системе потребитель, взяв в магазине товар с маркировкой, может быть уверен, что покупает качественную продукцию легального производителя.

Также часть расходов пойдет на обеспечение медицинских и лечебно-профилактических учреждений регистраторами выбытия – это устройство необходимо для контроля того, что лекарство дошло до пациента.

Доход инвестор будет получать за счет предоставления производителям услуги по нанесению на товар кода маркировки. За эту услугу оператор должен получать около 50 коп. за единицу товара (размер платы устанавливает государство), при этом ЦРПТ промаркирует жизненно необходимые лекарства дешевле 20 руб. за свой счет. С учетом объема инвестиций в систему ожидается, что центр выйдет на окупаемость только через 7 лет.

По мнениям экспертов, совокупный финансовый эффект от проекта для государств и бизнеса составит 1 трлн руб. в год, только налоговые сборы после введения системы вырастут на 360 млрд руб., а потребители смогут наконец без опасений за свое здоровье покупать только качественные продукцию.