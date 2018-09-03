Белоруссия взбунтовалась против России

Минск обвинил Москву в беспринципности

Беспошлинные поставки нефтепродуктов в соседнее государство экономически невыгодны, заявил сегодня глава Минэнерго РФ Александр Новак. Его слова вызвали бурную реакцию в Белоруссии.

Там считают, что обложить дополнительными сборами экспортируемые нефтепродукты – значит нарушить двусторонние соглашения. Предложение российского министра противоречит нормам Евразийского экономического союза, полагает председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции", – объяснил он, чем угрожает новая инициатива, передает госагентство "БЕЛТА".

По мнению Рыбакова, введением ограничений и запретов на поставки нефтепродуктов Россия отступит от основных принципов Договора о создании ЕАЭС.