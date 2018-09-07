Собянин и Силуанов договорились о сохранении бюджета Москвы

Столица продолжит делиться своими доходами через федеральную казну

Мэр и министр финансов сошлись во мнении, что следует удержать бюджетную политику Первопрестольной. Решение было принято на дискуссии Московского финансового форума – 2018.

"Когда говорят, что, если в Москве высокие доходы, значит, от этого страдают другие регионы. Никакой связи нет. Наоборот – 60% всего того, что перечисляется в бюджеты на территории Москвы, идет в федеральный бюджет. То есть, главным бенефициаром всего, что происходит в Москве, является не город Москва, а федеральный бюджет, в том числе и внебюджетные фонды", – подчеркнул Сергей Собянин.

Москва обогащает госказну примерно на 1,5 трлн рублей. Именно эта сумма необходима для поддержки всех регионов страны. Мэр столицы выступил за устоявшееся правило, которое, по его словам, позволяет планировать эффективное развитие экономики и города.

"И за счет роста экономики происходит рост отчислений в федеральный бюджет, и за счет этого у федерального бюджета появляется возможность помогать другим регионам", – пояснил столичный градоначальник.

Он признался, что к согласию с главой Минфина РФ Антоном Силуановым в этом вопросе они пришли после долгих споров. В итоге Москва взяла на себя обязательство наращивать экономику, а значит, и отчисления в федеральную казну, отчисления в которую за последние восемь лет выросли в 2,2 раза. А она, в свою очередь, смогла оказать больше помощи регионам. В цифрах это увеличение равно 20%.

"Это означает, что перераспределение происходит не в пользу регионов, а в пользу федерального бюджета и ничего в этом плохого нет, потому что у РФ свои проблемы, свои задачи глобального характера. Не надо подменять отчисления в федеральный бюджет и помощь другим субъектам РФ", – заключил мэр Москвы.

Он поддержал идею Силуанова, который предложил условия межбюджетных отношений зафиксировать на шесть лет.

"Как по налогам на шестилетку мы сказали, что не будем менять условия взимания налогов, так и по межбюджету нужно зафиксировать те условия, которые будут стабильны на протяжении шести лет с тем, чтобы субъекты Российской федерации могли планировать свои доходные возможности и расходные обязательства", – заявил министр во время форума.

"Это золотые слова, которые нужно высечь на камне, – парировал Собянин. – Мы специально найдем в Москве подходящее место для этого, спасибо большое, ничего более приятного от министерства финансов, тем более от первого вице-премьера, я никогда не слышал. Спасибо большое, это действительно правильная государственная позиция, на мой взгляд".

Впервые дискуссия на предмет того, что Москва обязана делиться своими доходами, завязалась год назад на полях такого же форума. Тогда глава Минфина намекнул на образовавшийся у Первопрестольной "жирок", который пригодится казне. На что Собянин заявил, что столица конкурирует лишь с мировыми столицами и не претендует на ресурсы других регионов страны.

В мае Силуанов снова поднял этот вопрос, предложив передать центру часть налога на прибыль, который сейчас в основном идет в местные бюджеты. А он, в свою очередь, поделит эти деньги между бедными субъектами. Собянин ответил на своем официальном сайте.

"Отбирать и делить" – не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился все меньше. Я против и такой практики, и таких идей, которые, к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность. Во-первых, бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и огромных, но вынужденных расходов на транспортную инфраструктуру нисколько не выше многих других регионов. Во-вторых, вопреки известным стереотипам, налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами. И, в-третьих, изъятие доходов у Москвы приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы. В результате потеряют все – и москвичи, и город, и страна", – написал в своем блоге Собянин.