В твороге нашли инфекцию

Требованиям отвечают только 27 торговых марок из 73

Роскачество проверило самые популярные марки творога в России и пришло к неутешительным выводам.

Многие производители популярного кисломолочного продукта не брезгуют фальсификатом. Растительные жиры нашли в твороге ряда региональных торговых марок.

Кроме того, производители часто добавляют в творог крахмал или растительные белки. Иногда указанная на упаковке жирность не соответствует действительной или же в продукт добавляются консерванты, чего быть не должно.

В твороге шести торговых марок нашли кишечную палочку, а еще 14 производителей допустили появление плесени и дрожжей в своей продукции.

Кое-где не хватает кисломолочных бактерий, однако эксперты не считают это большим нарушением. "Нагревание, безусловно, уничтожает незначительную часть микрофлоры, но зато такой творог становится более рассыпчатый, в нем меньше влаги, а значит, и нет среды для развития в том числе и вредных микроорганизмов. Такой творог безопасен и нравится потребителям", – рассказала Роскачеству руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Кроме того, в девяти торговых марках найдено превышение количества антибактериальных веществ над допустимым уровнем, отмечает телеканал "360".

