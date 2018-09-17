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Россияне затягивают пояса

Средний чек граждан сокращается пятый месяц подряд

В августе этого года гражданин тратил за один поход в магазин 495 рублей. При этом в пяти федеральных округах показатели средних трат выросли, в трех – упали.

Таковы данные исследования, проведенного компанией Romir. Меньше всего чек вырос в Северо-Западном федеральном округе – на 1,2%, до 571 рубля. Больше всего выросли затраты на одно посещение магазина у жителей Дальнего Востока.

Сильнее всего урезали расходы на покупки жители Северо-Кавказского федерального округа – на 0,7%, до 615 рублей. 

В Москве средний чек упал незначительно – всего на 0,7%, до 672 рублей. Такая же картина вырисовывается по Центральному федеральному округу в целом. Жители Санкт-Петербурга, напротив, стали тратить больше – расходы на покупки выросли на 1,9%, до 648 рублей. 

В целом по сравнению с 2017 г. средний чек уменьшился на 4,4%, напоминает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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