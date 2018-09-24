Союз вкладчиков настаивает на расследовании отзыва у "Югры" лицензии

Факты нарушений изложены в открытом письме руководству Госдумы

На основании открытого письма главы объединения Николая Николаева, опубликованного в нескольких российских изданиях, в том числе 20 сентября в газете "Аргументы недели", направлен депутатский запрос лично министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. С просьбой проверить изложенные факты и дать правовую оценку деятельности Центробанка по отношению к банку "Югра" к главе МВД обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев.

В тексте детально описывается каждое нарушение регулятора в отношении банка "Югра", а также "незаконные действия", которые привели вкладчиков к руководству Госдумы. В результате пострадали порядка 35 тысяч россиян.

В своем послании Союз вкладчиков обращает внимание на действия Центробанка, который отозвал лицензию у кредитной организации, и призывает думского спикера Вячеслава Володина к парламентскому расследованию по вопиющим фактам. В открытом письме также приведены примеры нарушений, которые, как отмечено в тексте, обошлись вкладчикам в копеечку. Суммы ущерба исчисляются сотнями миллиардов рублей.

В документе подчеркивается, что регулятором были нарушены права граждан, которые гарантированы статьями 8, 18, 35 и 53 Конституции РФ, что является основанием для возбуждения парламентского расследования. Таким образом, Николаев просит Володина восстановить справедливость и встать на защиту интересов почти 35 тысяч вкладчиков.

"На конкретном примере, в отношении ПАО БАНК "Югра", Союз вкладчиков России аргументированно вскрыл незаконный механизм лишения Банком России этого банка лицензии, что приведет к негативным последствиям для общества в виде финансовых потерь 34 700 граждан России по непокрытым страховым возмещениям частям вкладов в общем размере 16,1 миллиард рублей, а также к негативным последствиям для государства в виде убытков в размере 172,5 миллиардов рублей, которые могут быть устранены парламентским расследованием", – сказано в открытом письме, опубликованном также на официальном сайте Союза вкладчиков России.

Посодействовать в инициировании расследования автор письма попросил Ивана Сухарева. В обращении к законодателю сообщается о таких законодательных отклонениях, как получение Центробанком в июле прошлого года информации и отчетности "Югры" по состоянию на 7-е число, наличие или отсутствие именно на эту дату нарушений обязательных нормативов. Союз вкладчиков призывает обратить внимание на правомерность решений руководителя временной администрации по управлению кредитной организации в период с 10 по 28 июля прошлого года, а также напоминает о причиненном в недавнем августе ущербе "Югре", который составил 17,5 млн рублей.

"Надеемся на Вашу помощь и содействие", – заключил Николаев в послании к народному избраннику. Сухарев, в свою очередь, направил депутатский запрос министру Колокольцеву.

Напомним, летом прошлого года Центробанк ввел в "Югре" временную администрацию, после чего отозвал лицензию и направил в суд заявление о банкротстве. Представители финансовой организации обвиняют Банк России в искусственном занижении отчетных показателей. Данные действия производились лишь с одной целью – чтобы создать формальный повод для отзыва лицензии у банка.

Законность действий регулятора представители банка "Югра" оспаривают в суде. Они дошли до Верховного суда России, куда два месяца назад была подана кассационная жалоба на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации, а также моратория на удовлетворение требований кредиторов.