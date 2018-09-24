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Почему доллару предрекли обвал

Фото: pixabay.com
США кардинально меняют свою политику

Иностранная валюта – доллар и европадают уже несколько дней подряд, и это повод задуматься о том, что с ними происходит. Дело, очевидно, не в текущей рыночной конъюнктуре, а именно в долгосрочной стратегии Соединенных Штатов.

Американцы сознательно отказываются от сильного доллара, чего в макроэкономической политике Вашингтона не было уже очень давно. Ослабление доллара – это прямое следствие действий администрации Дональда Трампа. Ведь во время избирательной кампании его главными лозунгами были "America first" и "Make America great again" ("Америка прежде всего" и "Сделаем Америку снова великой"). Президент поставил перед государством задачу – погасить торговый дефицит в $500 миллиардов. Ради этого и пришлось "опускать" национальную валюту.

При этом администрация Трампа настаивала и продолжает наставить на стабильности доллара, непредсказуемое поведение которого сильно взволновало международные рынки. Так, на фоне его падения начало расти в цене другое сырье. В первую очередь, конечно, золото и нефть.

Последним ударом по доллару стало заявление Минфина США на прошлой неделе. Глава казначейства Стивен Мнучин поддержал идею ослабления доллара. Финансовые аналитики полагают, что после этого заявления можно уверено сказать: доллар вошел в эпоху своей "стабильной слабости", пишет "Эксперт".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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