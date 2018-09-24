Адвокат для дельцов

Защитник фирмы Paghera использует манипулятивные приемы в СМИ, чтобы обелить западную компанию?

Тяжба компании российского предпринимателя Фархада Ахмедова с итальянской фирмой Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L, выполнявшей работы по озеленению в резиденции бизнесмена в поселке Бильгя, обросла в СМИ домыслами и искаженными фактами. Наблюдатели отмечают, что в СМИ была развернута хорошо продуманная и срежиссированная информационная кампания, целью которой являлось создание негативного общественного фона вокруг фигуры Фархада Ахмедова. Судя по всему, такую тактику адвокат итальянской стороны Paghera Камандар Насибов выбрал не случайно, вместо того чтобы немедленно подавать в арбитражный суд, как делают все компании для разрешения хозяйственных споров.

Как выяснилось, у итальянцев и их защиты практически нет юридических аргументов для выдвижения претензий к азербайджанской компании Ахмедова. Подписанные сторонами документы, деловая переписка, фото– и видеоматериалы, снятые на даче, свидетельствуют именно в ее пользу.

В этой ситуации Камандар Насибов через прессу обвинил Фархада Ахмедова, посадившего в Азербайджане миллионы деревьев, строящего школы и стадионы, ни больше ни меньше в том, что называется "отсутствием патриотизма" и нарушением моральных принципов. Человека, который пять лет потратил на возведение в городе, в котором родился, едва ли не лучшего в мире Дома архитектурного зодчества.

Между тем факты из биографии самого адвоката свидетельствуют о том, что он сам, увы, далеко не Махатма Ганди.

Патриотизм и электрический кабель

Казалось бы, какое отношение любовь Фархада Ахмедова к родному Азербайджану имеет к электрическим кабелям? На этот абсурдный вопрос у Камандара Насибова есть ответ: "Фархад Ахмедов не перестает говорить о своей любви к Азербайджану, патриотизме. Отчего же в таком случае он так возмущается использованием в работах на его вилле материалов местного производства? Кстати, у него самого на родине имеется завод по производству гранатового сока. Выходит, что продукция этого предприятия тоже некачественная, поскольку выпускается в Азербайджане?"

В одной из своих научных работ Насибов пишет о том, что адвокат должен обладать широкой эрудицией. Если так, то ему должно быть известно такое понятие, как "софизм". Традиция софистики зародилась в Древней Греции. Суть ее состоит в том, что ложное утверждение незаметно подсовывается собеседнику, а потом на его основании с помощью цепи рассуждений делается ложный, часто абсурдный вывод. Но Насибов не утруждал себя элегантными рассуждениями в стиле древних греков, а просто смешал в кучу патриотизм, электрический кабель и завод Ахмедова по производству соков. Эта фраза выглядит даже забавно, если бы ею не пытались прикрыть обман клиента на крупную сумму, совершенный итальянцами.

При составлении сметы расходов и подписании договора представители итальянской компании настаивали на том, что необходим кабель европейского производства, и приводили для этого свои технические доводы. Заказчик с ними согласился. Однако итальянцы, похоже, закупили кабель местного производства. Почему они так поступили? Воспылали любовью к Азербайджану и решили поддержать местных производителей? Все гораздо проще и циничней. На закупку иностранного кабеля было предусмотрено €607 тыс., а местный кабель был куплен примерно за €57 тысяч. Разница более чем в 10 раз осела бы в карманах ушлых итальянцев. Но компания Ахмедова заметила подлог и написала рекламацию в связи с обнаруженным фактом.

Кстати, о патриотизме. Считает ли Насибов проявлением патриотизма выгораживать явно провинившихся иностранцев и шельмовать азербайджанца Ахмедова?

Это только один из эпизодов нарушения итальянцами своих договорных обязательств и попыток погреть руки за счет богатого клиента. Как видим, патриотизм Ахмедова и его завод по производству соков в деле с закупкой кабеля совершенно ни при чем.

Моя твоя не понимат

Другая уловка, к которой прибегли итальянцы, выглядит еще более смехотворно. Но защита итальянской фирмы ломает комедию в прессе, видимо, рассчитывая на то, что такие "спецэффекты" произведут впечатление на аудиторию СМИ.

Совладелец компании Paghera синьор Массимо Альберти, прекрасно осознавая, что подписанный с заказчиком акт договора не оставляет ему шансов настаивать на своей правоте, приводит следующий аргумент: "Они вынудили меня подписать документ, составленный на непонятном мне языке без официального перевода. Я не знаю русского языка, на котором составлен этот акт. Сам договор составлен на английском языке, и все относящиеся к нему документы также должны быть составлены на английском языке. Я был обманут, и при помощи своего адвоката буду добиваться справедливости. У нашей компании 150-летняя история и мы работали в 55 странах мира. Но мы никогда не сталкивались с подобным скандалом".

Юридический смысл данного выпада в том, что если удастся убедить общественность и суд, что акт недействителен, то дальше у итальянцев и их адвоката руки будут развязаны. Они могут сочинять свои версии сколько угодно. Напомним, что заказчик работ пока обратился только в правоохранительные органы, а не в суд. Но судебная тяжба неизбежна, и Камандар Насибов заранее готовит почву, чтобы выступать с более сильных позиций.

Ответ на эту претензию содержится в интервью официального представителя Фархада Ахмедова Наиля Шахвердиева. Суть в следующем. Деловая переписка между сторонами на протяжении всего периода выполнения работ велась на русском языке. В офисе Paghera также работают русскоязычные сотрудники и переводчики. При подписании акта присутствовали русскоязычные сотрудники. Таким образом, у Альберти были все возможности ознакомиться с текстом, который он подписал, что называется, во всех деталях.

Что касается договора на английском языке, то он был составлен с учетом того, что международная сделка имеет английскую подсудность. Сами итальянцы впоследствии составляли текст "Согласованного бюджета" на русском и итальянском языках. Почему-то лишь сейчас они вспомнили, что все документы должны быть на английском. Впрочем, мы выше объяснили почему.

Все эти хитрости и трюки итальянцы применяют по согласованию или с подсказки своего азербайджанского адвоката Камандара Насибова. Кто же он, этот поклонник древних софистов и защитник плутоватых итальянцев?

"Вор в законе" или "адвокат дьявола"?

Многим, наверное, знаком голливудский фильм "Адвокат дьявола". Герой фильма адвокат Кевин Ломакс прославился тем, что защищал исключительно негодяев и не проиграл ни одного процесса. Умение выигрывать процессы в пользу виновных для Кевина было показателем высочайшего класса профессионализма, предметом его гордости.

Подобное тщеславие свойственно не только киногероям, но и некоторым адвокатам в реальной жизни. Судя по всему, к ним относится и Камандар Насибов, который может похвастать тем, что защищал клиентов, позиции которых изначально казались безнадежными ввиду очевидности улик.

Например, Насибов защищал сына генерал-майора Новрузали Оруджева Рустама. Если верить report.az, по информации Генпрокуратуры Азербайджана, 3 июля 2017 г. житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, на автомобиле марки BMW восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что его водитель Санан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения ПДД. Преследование автобуса как в голливудских фильмах вызвало панику среди пассажиров. После того как Самедов вышел из транспортного средства для разговора с Оруджевым, тот его избил на глазах у пассажиров.

Дело более чем очевидное. Кроме того, Рустам Оруджев еще в 2014 г. был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом. Но в 2016-м он был условно-досрочно освобожден.

Тем не менее Насибов взялся за дело и на очередном судебном заседании сообщил, что потерпевший Санан Самедов обратился в суд с заявлением: "В заявлении он сообщает, что не имеет никаких жалоб и требований к обвиняемым".

Насибов также рассказал о результатах опроса трех свидетелей – Эльчина Агаева, Эльхана Халилова и Аскера Гасымова: "Выступая в качестве свидетеля, диспетчер Аскер Гасымов сказал, что во время инцидента Рустам Оруджев и Санан Самедов отошли в сторону и между ними состоялся разговор на 20-25 секунд. Он сказал, что видел их в этот момент, Санан упал на землю. Ругательства не звучали, порядок не нарушался".

То есть получается, что Самедов просто ни с того ни с его упал на землю после разговора с Оруджевым и порядок при этом не нарушался? Какая изощренная работа адвоката!

К слову, в ходе судебных заседаний Насибов нередко прибегает к уловкам с целью вывести из равновесия своих оппонентов. Если довериться haqqin.az, то можно узнать, что во время суда по делу генерала упраздненного МНБ Акифа Човдарова Камандар Насибов спровоцировал прокурора Вугара Гулиева на вспышку гнева. Сначала Насибов "поддел" прокурора замечанием, что он задает… безграмотные вопросы. Гулиев в ответ заявил, что безграмотные водятся в роду адвоката. Тогда Насибов обозвал Гулиева "осленком". Прокурор вспылил и набросился на Насибова с кулаками, но был остановлен потерпевшим Гадимом Адиловым. В заседании суда был объявлен перерыв. Однако провокация Насибова удалась, и авторитет прокурора в глазах участников процесса, таким образом, был подорван.

Отдельная история – защита Насибовым Акифа Човдарова. Акиф Човдаров – один из старших офицеров МНБ, арестованных за тяжкие преступления. По сведениям упомянутого сайта "Хаккин.аз", группировка Махмудова-Човдарова якобы "наложила свои лапы" на все сферы бизнеса в Азербайджане, и в особенности на строительные компании. Интернет-издание также сообщало, что "генеральский спрут протянул свои щупальца и за пределы Азербайджана. Отечественных бизнесменов умудрялись доставать и за рубежом – в России, Украине, Турции и др.". МНБ собирало досье на зажиточных азербайджанцев по всему бывшему СССР, а потом, судя по всему, обкладывало податью.

"Работу" с предпринимателями проводил Човдаров. "И оборотни Махмудова-Човдарова никогда свой шанс не упускали: как только соскучившиеся по родным и друзьям бизнесмены ступали на родную землю, у них начинались проблемы. Не гнушались эмэнбешники и потом и кровью заработанных денежек небольших рыночных торговцев азербайджанского происхождения, обосновавшихся в России", – сообщает "Хаккин.аз".

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 октября 2015 г. министр национальной безопасности Азербайджана Эльдар Ахмед оглу Махмудов был освобожден от должности. В дальнейшем МНБ расформировали, а более 20 офицеров ведомства были арестованы. Одна из ключевых фигур – это Човдаров. Защищать его мог взяться только "адвокат дьявола" Насибов.

Свои фирменные методы он продемонстрировал в ходе перекрестного опроса одного из потерпевших Шахмара Гурбанова. "Хаккин.аз" сообщает, что неожиданно Насибов бросил в его адрес фразу: "Ты даже по виду и фасону не похож на богатого человека".

Этот выпад деморализовал Гурбанова, а сама фраза была растиражирована СМИ.

Похоже, что не чужда Насибову и шпионская романтика. В апреле 2014 г. была информация о предотвращенной попытке Камандара Насибова пронести в тюрьму своему подзащитному запрещенные вещи. По сообщению отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы, прибыв на встречу с отбывающим наказание в исправительной колонии №8 Надиром Селифовым, адвокат Камандар Насибов якобы спрятал на себе модем марки "Huawei" с картой "Azercell". Поясним, что Надир Селифов является известным авторитетом по прозвищу "Лоту Гулу".

Вместо эпилога

И вот Камандар Насибов взялся за очередное "безнадежное" дело – защищать проштрафившихся итальянских предпринимателей. Видимо, он рассчитывает вновь доказать свою репутацию "адвоката дьявола" и пускает в ход свои многократно опробованные методы. С помощью хитрых уловок Насибов пытается добиться признания ничтожным акта договора, который документально подтверждает правоту Фархада Ахмедова.

Насибов также публично "троллит" Ахмедова обвинениями в "отсутствии патриотизма", вероятно, рассчитывая вывести таким образом бизнесмена из эмоционального равновесия.

Однако в этот раз похоже, что коса нашла на камень. Фархад Ахмедов – опытный предприниматель, работающий на международном уровне. Он всякое повидал в своей деловой карьере. Примитивные методы Насибова бьют мимо цели, а факты говорят в пользу Ахмедова. И факты, как известно, упрямая вещь.