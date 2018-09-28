Евро ставит рекорд за рекордом

Рубль отыгрывает потерянные летом позиции

Рубль снова наступает. Судя по данным Московской биржи, он обновил месячный рекорд и дал фору евро.

Почти полтора месяца "иностранец" не опускался ниже 76 рублей. Его курс к уровню закрытия предыдущих торгов опустился на 40 коп. и составил 75,97 руб. впервые с 16 августа.

Накануне, напоминает "Федеральное агентство новостей", был также зафиксирован валютный рекорд. С 20 августа евро не переходил отметку в 77 руб., а вчера неприступная "крепость" была взята. "Деревянному" покорилась очередная вершина, что аналитики связывают с приятными новостями о подорожании нефти.