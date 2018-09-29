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В Госдуму внесли проект бюджета до 2021 года

Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
В первом чтении документ рассмотрят 24 октября

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Информация появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Внеочередное заседание совета Государственной думы, посвященное обсуждению документа, пройдет уже 1 октября, передает ТАСС.

В первом чтении проект бюджета Госдума рассмотрит 24 октября. Второе состоится 14 ноября, а третье – 20 ноября.

Напомним, документ правительство России одобрило 20 сентября.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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