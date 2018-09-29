В Госдуму внесли проект бюджета до 2021 года

Нибиру
- Конца света не будет: японцы спасли Землю от Нибиру
- Нибиру или "черная дыра": землянам угрожает новая опасность
- Нибиру над Байкалом: пришельцы уже в России
123 новости
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Информация появилась в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Внеочередное заседание совета Государственной думы, посвященное обсуждению документа, пройдет уже 1 октября, передает ТАСС.
В первом чтении проект бюджета Госдума рассмотрит 24 октября. Второе состоится 14 ноября, а третье – 20 ноября.
Напомним, документ правительство России одобрило 20 сентября.
Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше
У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник