Российская экономика катится вниз

Главный тормоз роста ВВП – сельское хозяйство и промышленность

Экономические показатели страны пошли на спад. Рост ВВП замедлился еще в августе. Согласно подсчетам Минэкономразвития, он снизился на 0,8%, если сравнивать с предыдущим месяцем.

Анабиоз, в который впала российская экономика, естественно, сказался на темпе роста ВВП. Наложила отпечаток "спячка" также на грузоперевозки и инвестиции в основной капитал, хотя буквально пару месяцев назад наблюдался их рост. Затормозился и потребительский спрос, несмотря на позитивную динамику на рынке труда.

"Оборот розничной торговли в августе продолжал расти умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась стабилизация в динамике продаж легковых автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок в зарубежных Интернет-магазинах – сегментах потребительского рынка, которые в 2017 – начале 2018 года демонстрировали активный рост", – сказано в докладе министерства "Картина экономики. Сентябрь 2018 года".

Российская экономика "застряла" во многом благодаря сельскому хозяйству, подчеркивают авторы документа.

"Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур", — поясняется в отчете.

Почти без движения провели август транспорт с промышленностью. Камнем преткновения послужила металлургия из-за повышенной волатильности на рынке. Сгладить углы не смогли даже машиностроение и обрабатывающая промышленность.

Движением вверх отметилась инфляция. В годовом выражении в последний летний месяц она подскочила с 3,1 % до 3,4 %. "Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с устранением сезонности) наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением плодоовощной продукции", – отмечает ведомство, добавляя о спаде на рынке труда на полпроцента относительно июльских показателей.