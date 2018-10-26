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Рубль выстоит перед санкциями

Фото: pixabay.com
Крепкое плечо подставит профицитный бюджет

Ограничительные меры нацвалюте нипочем, даже если они по традиции будут вводиться пакетами. Экономическим амортизатором послужит госказна. Как известно, впервые за долгое время бюджет страны будет профицитным.

Благодаря этому курс рубля в случае введения санкций будет твердо стоять на ногах. Если "деревянный" и пошатнется, то отклонение будет практически незаметным, заверил глава Минфина, вице-премьер РФ Антон Силуанов.

"Конечно, если будут введены какие-то санкции, мы должны быть к этому готовы. Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения. Но они, в конце концов, будут прогнозируемы и не будут столь существенны, что нам придется каждый день, как это было раньше, смотреть на курсы обменников – что происходит с курсом рубля", – пояснил министр в эфире телеканала "Россия-1".

Оксана ПОДТУРКИНА
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