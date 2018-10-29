За "Югру" заступились эксперты

По их мнению, лицензия была отозвана у "здорового" банка

Крупнейший страховой случай в истории страны продолжает находиться в фокусе всеобщего внимания. Речь о лишении лицензии банка "Югра", в результате чего пострадали более 35 тысяч вкладчиков, многие из которых остались без средств к существованию.

Действия Центробанка в отношении коммерческой организации до сих пор вызывают вопросы у экспертного сообщества. Известно, что на момент отзыва лицензии состояние "Югры" было стабильным, отчетность банка соответствовала не только нормативам ЦБ, но и международным стандартам. По мнению ряда экспертов, регулятор, руководствуясь неизвестными причинами, решил вывести из строя одну из системообразующих кредитных организаций, невзирая на реальные показатели ее работы.

Дискуссия о правомерности действий ЦБ вновь разгорелась на прошлой неделе, когда Союз вкладчиков России обнародовал ряд ранее закрытых документов, на которые обратили внимание многие СМИ. В официальных бумагах зафиксированы финансовые показатели банка и "План по предупреждению банкротств". Специалисты уверены: данные документы свидетельствуют о том, что, ликвидировав "Югру", ЦБ обошел закон.

Так, накануне в эфире радиостанции "КоммерсантЪ" выступил экономист и публицист Никита Кричевский. По его словам, ЦБ и подконтрольное ему Агентство по страхованию вкладов "в свое время поступили не вполне корректно, фактически отозвав лицензию у вполне работоспособной структуры, которая на дату отзыва лицензии соблюдала все нормативы". Свою позицию Кричевский также озвучил в эфире госрадио "Вести". Он заявил, что лично видел документы Банка России. "Там были нарушены и закон, и процедуры", – подтвердил эксперт.

Рассуждая о разоблачениях Союза вкладчиков, он отметил, что "план по предупреждению банкротства "Югры", который разработали в недрах ЦБ, – по сути, отписка; утверждение плана было проведено без процедур, установленных законом о банкротстве и соответствующим положением Агентства по страхованию вкладов". Кричевский подчеркнул, что практически одновременно с отзывом лицензии у "Югры" ЦБ без замечаний принял отчетность кредитной организации.

"Банк ни разу не нарушил никаких кардинальных центробанковских нормативов", – заверил экономист.

Ранее экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев заявил, что временная администрация АСВ "вошла в совершенно здоровый функционирующий банк", а к 23 октября этого года свела его положительный баланс "до состояния "дыры" в 161 млрд". По мнению менеджера, регулятор в данном случае специально в 5 раз занизил стоимость залогов "Югры" и предъявил заемщикам невыполнимые требования. Финансист сделал вывод о том, что регулятор продолжает безнаказанно допускать нарушения.

Помочь вкладчикам пообещали в Минфине.