Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

За "Югру" заступились эксперты

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
По их мнению, лицензия была отозвана у "здорового" банка

Крупнейший страховой случай в истории страны продолжает находиться в фокусе всеобщего внимания. Речь о лишении лицензии банка "Югра", в результате чего пострадали более 35 тысяч вкладчиков, многие из которых остались без средств к существованию. 

Действия Центробанка в отношении коммерческой организации до сих пор вызывают вопросы у экспертного сообщества. Известно, что на момент отзыва лицензии состояние "Югры" было стабильным, отчетность банка соответствовала не только нормативам ЦБ, но и международным стандартам. По мнению ряда экспертов, регулятор, руководствуясь неизвестными причинами, решил вывести из строя одну из системообразующих кредитных организаций, невзирая на реальные показатели ее работы.

Дискуссия о правомерности действий ЦБ вновь разгорелась на прошлой неделе, когда Союз вкладчиков России обнародовал ряд ранее закрытых документов, на которые обратили внимание многие СМИ. В официальных бумагах зафиксированы финансовые показатели банка и "План по предупреждению банкротств". Специалисты уверены: данные документы свидетельствуют о том, что, ликвидировав "Югру", ЦБ обошел закон.

Так, накануне в эфире радиостанции "КоммерсантЪ" выступил экономист и публицист Никита Кричевский. По его словам, ЦБ и подконтрольное ему Агентство по страхованию вкладов "в свое время поступили не вполне корректно, фактически отозвав лицензию у вполне работоспособной структуры, которая на дату отзыва лицензии соблюдала все нормативы". Свою позицию Кричевский также озвучил в эфире госрадио "Вести". Он заявил, что лично видел документы Банка России. "Там были нарушены и закон, и процедуры", – подтвердил эксперт.

Рассуждая о разоблачениях Союза вкладчиков, он отметил, что "план по предупреждению банкротства "Югры", который разработали в недрах ЦБ, – по сути, отписка; утверждение плана было проведено без процедур, установленных законом о банкротстве и соответствующим положением Агентства по страхованию вкладов". Кричевский подчеркнул, что практически одновременно с отзывом лицензии у "Югры" ЦБ без замечаний принял отчетность кредитной организации.

"Банк ни разу не нарушил никаких кардинальных центробанковских нормативов", – заверил экономист.

Ранее экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев заявил, что временная администрация АСВ "вошла в совершенно здоровый функционирующий банк", а к 23 октября этого года свела его положительный баланс "до состояния "дыры" в 161 млрд". По мнению менеджера, регулятор в данном случае специально в 5 раз занизил стоимость залогов "Югры" и предъявил заемщикам невыполнимые требования. Финансист сделал вывод о том, что регулятор продолжает безнаказанно допускать нарушения.

Помочь вкладчикам пообещали в Минфине.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Латвия проигнорировала санкции за Крымский мост

Внесенная в черные списки США и ЕС российская компания занимается строительством в Риге

Путин и Трамп решили не ограничивать себя во время встречи

Стала известна цель переговоров двух лидеров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей