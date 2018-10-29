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Украинцы не на шутку встревожили Польшу

Фото: GLOBAL LOOK press/Muhesen Amren
Приступ паники обеспечили ринувшиеся в Европу трудовые мигранты

Варшава сердито поглядывает в сторону Киева. Дело в том, что в Польше в мгновение ока может увеличиться количество вакантных мест, которые освободит рабочая сила с украинской стороны.

Неутешительные цифры спрогнозированы на начало следующего года. Виновна в польских волнениях Германия, которая объявила о приеме трудовых мигрантов из стран за чертой Евросоюза. Ожидается, что порядка 59 % заробитчан найдут работу в ФРГ, тем самым обеспечат Варшаве дефицит кадров.

Так, украинцы являются угрозой польской экономики, заявил руководитель кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Инглот.

"В течение 2-3 месяцев дефицит в персонале вырос бы со 165 тыс. человек до более чем 500 тыс. вакансий. Это негативно скажется на нашем экономическом росте. Также это вызовет огромное давление на зарплату и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний", – цитирует главу компании RzeczPospolita.

Примерно 20 % украинцев трудятся в строительной отрасли Польши. Без них она "никак не сможет справиться", уверен президент строительной компании Budimeks Дариуш Блохер.

Между тем Польша уже сейчас жалуется на нехватку рабочих рук, несмотря на то, что украинский персонал зарплатой не обижен. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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