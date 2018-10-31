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Найден способ сэкономить на покупке жилья

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Не стоит откладывать решение жилищных проблем надолго, считают эксперты

По мнению специалистов рынка недвижимости, прямо сейчас наступает время, когда покупка квартиры станет выгодным вложением денег и не ударит по кошельку. 

После резкого падения ставки по ипотеке понемногу стали ползти вверх, и есть основания полагать, что тенденция эта продолжится и в будущем году. Поэтому  эксперты советуют купить жилье прямо сейчас – в ноябре и декабре этого года банки выдадут кредит на самых выгодных условиях, сообщает Deita.ru.

В это время получится еще и сэкономить, уверяют участники рынка.

При этом некоторые считают, что в наступающем году в России начнется настоящий ипотечный кризис – на рынок будут выброшены залоговые объекты недвижимости, которые будут продавать и агентства, и сами владельцы жилья, отмечает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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