Не стоит откладывать решение жилищных проблем надолго, считают эксперты

По мнению специалистов рынка недвижимости, прямо сейчас наступает время, когда покупка квартиры станет выгодным вложением денег и не ударит по кошельку.



После резкого падения ставки по ипотеке понемногу стали ползти вверх, и есть основания полагать, что тенденция эта продолжится и в будущем году. Поэтому эксперты советуют купить жилье прямо сейчас – в ноябре и декабре этого года банки выдадут кредит на самых выгодных условиях, сообщает Deita.ru.

В это время получится еще и сэкономить, уверяют участники рынка.



При этом некоторые считают, что в наступающем году в России начнется настоящий ипотечный кризис – на рынок будут выброшены залоговые объекты недвижимости, которые будут продавать и агентства, и сами владельцы жилья, отмечает телеканал "360".