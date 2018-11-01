Шляховой ушел из "Агросоюза"

Предыдущий собственник переключился на европейские проекты

Андрей Шляховой больше не является "хозяином" кредитной организации. Он был единственным владельцем ООО КБ "Агросоюз" с октября прошлого года, а теперь банк сменил собственника.

Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на источник в финансовой компании. По данным издания, Шляховой уже давно лишь номинально участвовал в ее управлении. Его все больше интересовали собственные проекты в Европе.

Так, в июле банкир приобрел VTB Banka, "дочку" российского госбанка ВТБ в Сербии, сообщало Reuters.

Тогда же говорилось, что Шляховой, по словам его представителя, не заинтересован в слиянии бизнесов с "Агросоюзом". Более того, свой выход из его капитала он готовил полгода. Получается, что, покупая VTB Banka, он уже планировал, что расстанется с российской кредитной организацией.

Источник не исключил, что некоторые сложности при завершении сделки могли обеспечить августовские санкции Минфина США, которые были введены в отношении "Агросоюза" из-за финансовых операций в интересах клиентов из Северной Кореи. К слову, ограничительные меры не повлияли на операционную деятельность банка.

Известно, что все "северокорейские" операции проходили в России и были номинированы в рублях. Остается загадкой, как об этом узнали в Белом доме. Доступ к данным имели только сотрудники надзорного блока Центробанка.

Впрочем, это не помешало нынешнему владельцу "Агросоюза", имя которого пока держится в секрете, завершить покупку. Отмечается, что банк укомплектован новым менеджментом, который уже выполняет свои должностные обязанности.

В банковской системе России "Агросоюз" занимает 195-ю строчку. Его офисы работают в ряде городов страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге. Всего функционирует 20 точек.

Финансовая компания – участник системы страхования вкладов. Частным клиентам банк предлагает как депозитные программы, так и кредитные, в том числе кредитные карты. Кроме того, "Агросоюз" предоставляет услуги по проведению платежей и банковских переводов.

В 2015 г. он вошел в состав попечительского совета конкурса "Регионы – устойчивое развитие". Его организовал Сбербанк для участников инвестпроектов с господдержкой.

Впрочем, в "Агросоюзе" работает также собственная программа комплексного сопровождения и подготовки проектов к финансированию. Благодаря ей клиенты банка могут получить господдержку на федеральном или региональном уровнях.