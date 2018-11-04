Германию обескуражили последствия санкций против РФ

Немцы теряют землю под ногами от наметившихся перспектив

Германии придется долгие годы разгребать результаты действия ограничительных мер против России, которые ввел Запад после присоединения Крыма. С первыми "цветочками" немецкий бизнес уже столкнулся.

Экономический эксперт Юлиан Хинц отметил, что антироссийские санкции нанесли серьезный удар по торговым отношениям России и Германии. Под давлением США немецким банкам пришлось покинуть российский рынок, и их уход нанес наибольший урон Германии. Каждый месяц казна ФРГ недополучает 727 млн долларов или 0,8% от общего объема экспорта.

"Таким образом, почти 40 % западных убытков несет Германия", – говорится в статье Хинца для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Неудивительно, что Берлин с тревогой ожидает новых антироссийских санкций, которые Вашингтон должен ввести в ноябре. Как они отразятся на немецкой экономике, предугадать пока трудно. В Российско-германской внешней торговой палате подсчитали, что речь может идти о многомиллиардных убытках в долгосрочной перспективе, передает РИА "Новости".