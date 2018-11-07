Дмитрий Гусев, Совкомбанк: "Возможностей для роста на банковском рынке предостаточно!"

В июле 2018 года во время Международного Банковского Конгресса в Санкт-Петербурге ленты новостных агентств облетела новость о том, что Российско-Китайский Инвестиционный Фонд совместно с РФПИ и рядом других иностранных суверенных фондов готовы инвестировать в российский Совкомбанк

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев тогда заявил, что Банк "рассматривает партнёрство с РКИФ и с рядом суверенных фондов как знак качества банка. Инвестиция, без сомнений, повысит конкурентоспособность Совкомбанка на рынке и будет способствовать развитию банковского сектора в России в целом". А уже в начале сентября о присоединении к консорциуму инвесторов в Совкомбанк объявил японский инвестиционный фонд SBI. По словам Дмитрия Гусева "совокупный объём инвестиций иностранных фондов в Совкомбанк составит 106 млн. долларов". Появление информации о данной сделке является позитивной новостью не только для банковского рынка, но и для всей финансовой системы России в целом.

Одним из главных достижений в сфере развития российского банковского рынка за прошедшие годы стало радикальное очищение баланса банковской системы от токсичных активов и существенное увеличение доли чистого капитала коммерческих банков. Это, в свою очередь, стало одной из причин повышения прозрачности и устойчивости всей системы в целом. Уход с рынка недобросовестных игроков, занимавшихся демпингом на рынке депозитов для населения и выводивших активы за пределы страны, используя схемы фиктивного кредитования фирм-однодневок аффилированных с собственниками, стабилизировал ситуацию с процентными ставками на рынке вкладов и улучшил условия конкуренции за клиентов между добросовестными игроками. Очистка банковского рынка также привела к перетоку клиентов в крупные и наиболее успешные частные и государственные банки, ставшие основными бенефициарами этого процесса. В этой ситуации общее доверие инвесторов к банковской системе в целом и к ключевым частным игрокам в частности стало неуклонно повышаться. О том, как в этих условиях планирует развиваться Совкомбанк в недавнем интервью Бизнес ФМ рассказал Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев:

На этой неделе было объявлено о вхождении в состав акционеров "Совкомбанка" нескольких иностранных инвестфондов из Китая, Японии и Ближнего Востока. Как вы в банке оцениваете эту сделку?

Дмитрий Гусев: Для нас это, прежде всего, знак качества нашей работы. Несмотря на санкции и текущую волатильность на финансовых рынках, мы рады, что в нас вложили деньги такие уважаемые и консервативные фонды. По сути, все деньги государственные, из разных стран. Такие инвесторы по определению вкладывают очень консервативно и в самые надежные компании. В этом смысле наша стратегия нашла поддержку на международном уровне. Практически все инвестиционные партнеры РФПИ из числа постоянных, в этой сделке поучаствовали – это тоже очень хороший для нас знак. Некоторые, как нам кажется, просто физически не успели, потому что у сделки были достаточно жесткие сроки.

Вот, кстати, по срокам: как долго вы ее готовили и насколько это было сложно?

Дмитрий Гусев: Предметно мы начали заниматься сделкой в первом квартале, и, конечно, для сделки такого уровня и масштаба сроки в несколько месяцев – это очень быстро. В этом смысле я должен поблагодарить РФПИ и признать, что РФПИ вел себя как рыночный, эффективный, очень эластичный игрок, и это их огромная заслуга. Вообще, то, что РФПИ сегодня ведет такую работу с иностранными инвесторами, и мы видим результаты в конкретных сделках и именах, которые приходят на российский рынок, это для страны огромное благо.

За последние десять лет со времени кризиса 2008 года – это, пожалуй, самая масштабная инвестиция иностранных фондов в российский банковский сектор. Для вас это имеет какое-то значение или просто получилось так, как получилось?

Дмитрий Гусев: Нам представляется, что банков, привлекательных для инвестиций в стране, совсем немного: пять, максимум, десять штук. Соответственно, в этом смысле нам кажется, что хорошие банки все время имели возможность привлекать капитал. Что это за банки? Это банки-лидеры по качеству активов, по прозрачности, по доходности на капитал, по технологичности, они в принципе всем известны. Поэтому я не думаю, что это какой-то разворот сантиментов, скорее просто хорошие компании всегда имеют возможность привлекать капитал и в стабильной рыночной ситуации, и в ситуации каких-то рыночных колебаний. А остальным банкам становится это делать все сложнее.

Вы говорите, что хорошие банки имеют возможность всегда привлекать инвестиции, независимо от ситуации в стране, в экономике, вокруг страны, учитывая санкции. А условия меняются или нет?

Дмитрий Гусев: Мы можем говорить о нашей сделке, но я, по понятным причинам, не могу дать оценку банка в рамках нашей сделки с инвестфондами, но могу сказать, что она никоим образом не дисконтирована или не пострадала от текущей рыночной конъюнктуры.

Какую сумму вы привлекли и как банк планирует использовать средства, полученные от данной сделки?

Дмитрий Гусев: Мы привлекли совокупно порядка 106 млн. долларов от всех фондов вместе. Новый капитал нам нужен в силу того, что наш рост исторически зависит от размера нашего капитала, и мы всегда исходили из того, что должны иметь очень крепкие показатели капитала. В этом смысле привлечение нового капитала для нас необходимо для будущего роста. Вы знаете, что недавно мы завершили приобретение Росевробанка. Мы начали процесс интеграции в мае этого года и рассчитываем, что до первого ноября уже полностью завершим этот процесс: Росевробанк будет присоединен и станет, по сути, частью Совкомбанка. Какие-то интеграционные процессы останутся на период после юридического слияния, но для нас это означает, что уже в 2019 году мы сможем опять смотреть на рынок и думать не только об органическом росте. В этом смысле наличие новых инвесторов является благом. Все деньги, которые мы сегодня привлекаем, являются чистым притоком нового капитала для банка, и, условно, на один рубль полученного капитала мы можем выдать новые банковские активы на 9-10 рублей.

Ранее руководство банка заявляло, что данная сделка является одним из последовательных шагов к IPO. Насколько вы сейчас близки к IPO и зачем его проводить в текущих условиях?

Дмитрий Гусев: У Совкомбанка больше 30 акционеров, что для частного банка очень много. Поэтому мы считаем, что IPO нам необходимо. Вообще, вопрос публичности, и для банка в том числе, это вопрос гигиены. Банк должен быть публичным, чтобы быть прозрачным и надежным. При этом понятно, что для того, чтобы IPO случилось, должна сложиться соответствующая рыночная конъюнктура. И все-таки мы говорим о том, что IPO возможно, когда настроения рынка будут умеренно позитивны.

Может быть преждевременный вопрос, но о площадке думали уже?

Дмитрий Гусев: Мы рассматриваем размещение на Московской бирже как базовую идею.

В ноябре нам обещают новые санкции, поэтому обстановка достаточно напряженная. Как, с учетом того, что происходит внутри и вокруг России, вы рассчитываете расти в перспективе двух-трех лет?

Дмитрий Гусев: Наш рост в меньшей степени зависит от геополитики, он зависит от размера нашего капитала. Сегодня мы считаем, что возможностей на банковском рынке огромное количество: идей, куда вкладывать деньги и кому выдавать кредиты, предостаточно. Поэтому основная наша задача здесь – расти и сохранять крепкие капитальные позиции. Но сейчас на фоне ожидания новых санкций, даже рынок ОФЗ – самый безрисковый сегмент для банков – становится очень привлекательным, потому что случилась некоторая переоценка. Также мы считаем, что рынок корпоративных облигаций уже в целом после корректировок, тоже становится привлекательным, в особенности, если Центральный банк и правительство четко покажут свою готовность в течение, как минимум, нескольких кварталов не скупать доллары. Это будет очень полезно для рынка. Но и в целом, если мы говорим о сегменте кредитования, в основном, корпоративного, то там тоже происходят изменения. Мы наблюдаем, что ставки вырастают. Для банков это означает, что сегмент опять становится очень привлекательным для кредитования. Поэтому возможностей мы видим много.

А если рассматривать два основных направления банковского бизнеса: физики и корпоративный сегмент. Вот здесь у вас какие предпочтения?

Дмитрий Гусев: Мы свою модель называем agile-банкинг. Что для нас это означает? Мы в целом готовы в каждый момент времени менять свои приоритеты и лавировать. В каждый конкретный момент времени разные ниши представляют интерес для банков. Поэтому банку мало быть универсальным и иметь возможность заниматься и розницей, и корпоративным кредитованием: ему нужно иметь возможность очень быстро и вовремя смещать акценты. Это то, чем мы занимались всю свою жизнь. Поэтому здесь успех во многом зависит не только от того, насколько быстро ты умеешь принимать решения, но и от наличия очень глубоких компетенций и конкурентных преимуществ, которые тебе позволяли бы в каждый момент времени понимать, в какой сегмент надо идти. Это то, чем Совкомбанк был силен и отличался от банковского рынка: мы часто делали серьезные движения и смещали акценты своей деятельности и очень часто это делали до рынка в целом.

Если рассматривать неблагоприятный сценарий, когда у нас опять начинает скакать курс рубля и когда у нас неопределенность. В этих ситуациях для банков опять повышаются риски?

Дмитрий Гусев: Да, безусловно, риски повышаются, но всегда нужно понимать, что любая такая потенциальная стрессовая ситуация несет в себе не только риски, но и огромные возможности. Если мы посмотрим на историю российского банковского сектора, то мы увидим, что очень большая часть капиталов банка и прибыли была сформирована именно в такие стрессовые ситуации. Разумеется, первоначально мы испытываем какой-то шок, но вслед за ним идут огромные возможности. Поэтому я здесь не был бы таким пессимистом.

Оригинальную версию интервью можно прочитать на портале BFM.ru здесь.

Биографическая справка:

Гусев Дмитрий Владимирович, Председатель правления ПАО "Совкомбанк"

В 1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит". В 2001 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию по теме международного налогообложения, получив степень кандидата экономических наук.

В 1997 году Дмитрий Гусев начал работать в российском представительстве одной из аудиторских компаний "большой шестерки" (сейчас "Big 4") – Coopers & Lybrand. В 2001 году перешел в департамент налогов и права Deloitte в России. В 2005 году стал партнером фирмы и до 2007 года возглавлял группу международного налогообложения по России и странам СНГ.

В 2007 году Дмитрий Гусев получил приглашение войти в команду Совкомбанка. В 2007 году он становится членом совета директоров Банка. До назначения на должность Председателя правления руководил аудиторским комитетом Совета директоров. На сегодняшний день занимает пост Председателя правления ПАО "Совкомбанка", а также является одним из миноритарных акционеров Банка.

В декабре 2017 года по решению жюри авторитетной премии в области финансов "Финансовый олимп" Дмитрий Гусев был удостоен звания лауреата премии в номинации "Банкир года", а возглавляемый им Совкомбанк был признан "Банком года".

Основными увлечениями Дмитрия Гусева являются шоссейный велосипед и триатлон.

Женат, вместе с супругой Ириной воспитывает троих дочерей.