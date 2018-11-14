Британцы обвинили Россию в краже миллионов

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Компания British Airways заявила о том, что "русские хакеры" украли £9,4 млн с карт ее клиентов.
Инцидент произошел после того, как организация отдала свой сервис оплаты билетов на аутсорсинг. Люди разозлились из-за того, что авиакомпания не охраняет их данные должным образом и экономит на защите.
О преступлении рассказал Telegram-канал RT, который отметил, что доказательств вины россиян нет.
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