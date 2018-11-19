Китай теряет возможность нарастить объемы закупок туркменского газа

Туркменистан, имеющий колоссальные запасы энергоресурсов, проводит активную политику диверсификации экспортных поставок газа и параллельно взял курс на развитие газохимической отрасли

В начале ноября 2018 года на ежегодной нефтегазовой конференции ADIPEC, проходившей в Абу-Даби, советник президента Туркменистана Ягшыгельды Какаев сообщил, что республика продолжает вести переговоры о возможных поставках природного газа на европейский рынок. Представители Евросоюза на переговорах с делегацией Туркменистана, выразили готовность содействовать привлечению инвестиций для строительства Транскаспийского газопровода.

Параллельно на той же площадке прозвучало заявление о том, что уже через два года туркменский трубопроводный газ достигнет Пакистана, развивающаяся экономика которого остро нуждается в энергоресурсах.

Газ из Туркменистана в Пакистан будет подаваться по международной газовой магистрали Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Несмотря на критику проекта, реализация проекта ТАПИ активно продвигается. Заинтересованные стороны поступательно решают все вопросы, в том числе в сфере безопасности и финансирования.

Непосредственное начало строительства ТАПИ стартовало в середине декабря 2015 года в Мары. Афганский участок начали строить 23 февраля 2018 года. В Пакистане определён маршрут проекта, закончены инженерно-изыскательные работы, запущены подготовительные работы по непосредственному началу строительных работ.

Индия неоднократно заявляла о заинтересованности в реализации ТАПИ, трубопроводный газ из которого на сегодняшний день не имеет альтернативы. В свете антииранских санкций США, реанимация проекта газопровода "Мир" также выглядит туманным. Другие проекты по поставкам трубопроводного газа в Индию и Пакистан на сегодняшний день не имеют, каких либо конкретных очертаний и находятся на стадии анонса.

Примечательно, то, что о поддержке ТАПИ неоднократно заявляло и США. 7 ноября 2018 года стало известно, что и Россия рассматривает возможность участия в проекте МГП ТАПИ.

Однако, Туркменистан не ограничивается только диверсификацией экспортных направлений трубопроводного газа. Правительство страны активно развивает газохимическую отрасль в стране.

Приоритетным направлением является наращивание мощностей по выпуску минеральных удобрений и полимерной продукции.

Инвестиционную активность в реализации проектов газохимической отрасли по производству полимерной продукции демонстрируют крупные японские, южнокорейские и турецкие корпорации.

В сентябре 2018 года начал работу комплекс в поселке Киянлы, который перерабатывает 5 млрд. куб. метров газа в год и производит 386 тыс. тонн полиэтилена и 81 тыс. тонн гранулированного полипропилена.

Близится к завершению строительство комплекса по производству высококачественного бензина из природного газа совместно японской компанией "Kawasaki" и турецкой "Rönesans Holding". Здесь будет ежегодно перерабатываться 1 млрд 785 млн куб. метров природного газа и производиться 600 тысяч тонн бензина.

Американские бизнес в лице General Elektrik развивает партнёрство в развитии экспортоориентированной электро-энергетической отрасли, базирующейся на генерации электроэнергии из газового топлива.

В то время как основной поставщик газа развивает диверсификационный потенциал, в Китае растёт потребность в энергоресурсах.

В 2017 году китайская экономика потребила 237,3 млрд. кубометров газа. Внутренне производство "голубого топлива" в Поднебесной в прошлом году составила 147,4 млрд. кубометров, импорт – 89,9 млрд. Доля туркменского трубопроводного газа во всей импортной корзине (трубопроводный газ и СПГ) составила 36%. При этом 86,5% импорта трубопроводного газа приходится на туркменский.

Немаловажным фактором становится и торговая война навязываемая Китаю со стороны США. Одним из ответных шагов Поднебесной стал отказ от закупок американского сжиженного газа. В сложившейся политической конъектуре ожидаемым стал рост спроса в китайской экономике на трубопроводный газ.

Экспертная среда единогласна во мнении, что растущая экономика Китая будет всё больше нуждаться в энергетическом сырье, для которого на сегодняшний день трубопроводный газ является самым оптимальным.

Начало поставок российского газа по МГП "Сила Сибири" ожидается на 2019 год. При этом для выхода на проектную мощность в 38 млрд. кубометров по техническим причинам для поставщика потребуется время, а газ Китаю нужен уже сегодня.

Но, и "Сила Сибири" не в состоянии покрыть растущую потребность китайской экономики, которая взяла курс на отказ от экологически вредной и экономически не столь выгодной угольной энергетики.

На фоне активной диверсификационной политики туркменских властей позиции Китая по закупкам газа из республики выглядят не столь однозначными. Иначе говоря, с намечаемым экспортом туркменского газа в Европу в купе с активизацией проекта ТАПИ, а также ростом внутренней переработки газа в более диверсифицированный товар – продукты переработки, Китай теряет статус самого крупного покупателя туркменских энергоресурсов, а туркменская сторона укрепляет переговорные позиции со своими потребителями. Но при соблюдении сторонами всех первоначальных финансовых условий, Туркменистан в полной мере имеет возможности, нарастит объем экспорта газа также и в Китай.

В данном свете Китаю, чтобы не потерять стабильные и экономически выгодные источники энергетического сырья, будет необходимо предложить Туркменистану более выгодные условия дальнейшего сотрудничества.