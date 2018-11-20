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Как не разориться на "черной пятнице"

Фото: www.globallookpress.com
Любителям больших скидок нужно быть внимательнее

Уже в четверг, 22 ноября, в России начнется гигантская распродажа – "черная пятница" в некоторых магазинах растянется на целых четыре дня.

Продавцы приготовили для одержимых покупателей не только приятные сюрпризы, предупреждает сайт "Комсомольская правда". Недобросовестные торговцы местами подняли цены на свои изделия в 2 раза, чтобы предложить клиентам "огромные скидки". Может даже получиться так, что купленный на распродаже товар окажется дороже, чем тот же предмет, приобретенный в обычный день.

Иногда продавцы идут на совсем уж бесчестные уловки: к примеру, на кассе предлагают в качестве "подарка" товар, который нельзя сдать назад в магазин. И только вернувшись домой одураченный покупатель обнаруживает, что "подарок" вовсе не был бесплатным – его продали по полной стоимости.

Поэтому любители экстремальных скидок должны быть очень внимательными: нужно здраво оценивать стоимость товаров, которые участвуют в распродаже и не бросаться слепо на ценники, на которых написано "90% скидки".

Ассоциация компаний интернет-торговли считает, что в этом году в распродаже могут принять участие свыше 5 тыс. ритейлеров, а соотечественники, возможно, оставят в магазинах до 52 млрд рублей.

Валентина МАЙОРОВА
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